Serdar Ortaç, Kim Milyoner Olmak İster'de açıkladı! 'Padişah şarkısını...'

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Emel Müftüoğlu'ndan sonra programa katılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya "Binlerce dansöz var" şarkısıyla giriş yaparak adeta izleyenleri coşturdu.

Kenan İmirzalıoğlu da o anlara alkış tutarak eşlik etti. Ortaç, yarışmaya başlamadan önce yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

"O ŞARKIYI BANA CAKA SATAN KİŞİYE YAZMIŞTIM"

Sibel Can'ın seslendirdiği 'Padişah' şarkısından bahseden Ortaç, 'Padişah' şarkısının hikayesini de ilk defa "Kim Milyoner Olmak İster"de paylaştı.

Ortaç, "O zaman bana caka satan biri vardı. Kendini çok yüksekte görüyordu. Galiba o aklıma geldi. Yani 'hepimiz aynıyız' demek istedim. Kimse Sultan değil, kimse padişah değil. Yarın ne olacağımız belli değil" diye konuştu.

