Serdar Ortaç’tan kötü haber: Koronavirüse yakalandı!

Yoğun konser temposu nedeniyle şehirden şehre koşturan şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya girdi, tedavisine de hızlı şekilde başlandı.

GEÇEN HAFTA HATAY'DAYDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta konserleri kapsamında Hatay'ın Arsuz ve Antakya ilçesinde sahne aldı. Ortaç'ın hayranlarını özlediği görülürken, son gelen haber hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.



