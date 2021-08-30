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Serdar Ortaç’tan kötü haber: Koronavirüse yakalandı!

30.08.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'dan üzen haber geldi. Serdar Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcı aşı yaptırması nedeniyle hastalığı hafif atlatıyor.

Serdar Ortaç’tan kötü haber: Koronavirüse yakalandı!

Yoğun konser temposu nedeniyle şehirden şehre koşturan şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi. Ortaç'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya girdi, tedavisine de hızlı şekilde başlandı.

GEÇEN HAFTA HATAY'DAYDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta konserleri kapsamında Hatay'ın Arsuz ve Antakya ilçesinde sahne aldı. Ortaç'ın hayranlarını özlediği görülürken, son gelen haber hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Serdar Ortaç
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