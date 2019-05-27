Serel Yereli'den ayna karşısında mayolu poz!

Geçtiğimiz sene yayınlanan ''Bodrum Masalı'' dizisinde yıldızı parlayan Serel Yereli, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Yereli, sosyal medyada bir takipçisine fena parladı.

"EVET KİLO ALDIM"

Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yaptı. Yereli ise bu yorumu yapan takipçisine sert çıktı. Serel Yereli, takipçisinin bu yorumuna ''Evet kilo aldım. Sana bir güzellik borcum mu var? İnsanların üstüne gitme'' diyerek cevap verdi. Yereli ise mayolu pozunu Instagram'dan paylaştı.





