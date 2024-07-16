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Serel Yereli İstanbul'a geldi! Sevgilisiyle pozları görenleri şaşırttı! 'Evlendin mi?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 09:17
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, dizinin ardından oyunculuğu bırakarak İngiltere'ye yerleşmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yereli İstanbul'a geldi. Ünlü ismin sevgilisi ile verdiği pozlar herkesi şaşırttı.

Serel Yereli İstanbul'a geldi! Sevgilisiyle pozları görenleri şaşırttı! 'Evlendin mi?'

Bodrum Masalı dizisi ile ünlendikten sonra yurt dışına gidip müzik eğitimi alan Serel Yereli şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Her gönderisi olay olan Yereli, İstanbul'a geldi. Sevgilisi ile bir düğüne katılan ünlü isim pozlarını 'Aşk ve evlilik' notu ile peş peşe paylaştı.

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'EVLENDİN Mİ?' DİYE SORULDU

Serel Yereli'nin sevgilisi ile pozlarını görenler 'evlendin mi?' diye sordu. Yereli ise bu sorulara kayıtsız kalamadı ve 'henüz evlenmedim' diyerek yanıt verdi.

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'SEKTÖR BASKILAYICIYDI...'

Daha önce ülkeden neden gittiğine dair açıklamalar yapan Serel Yereli 'Kendimi ifade etmekle ilgili bir sınırlama daha önce görmemiştim fakat burada oyuncu olduğumdan itibaren sektör inanılmaz derecede baskılayıcıydı...' demişti.

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Serel Yereli
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