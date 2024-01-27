Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Kaşlar, bakışlar saç modelleri bir sal beni artık”

Yaptırdığı estetikleri saklamayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Seda Sayan, son olarak genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdiğini açıklamıştı.

Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini söyledi.

Serengil, ayrıca Sayan'ın kendi doktoruna gittiğini ve aynı estetikleri yaptırmak istediğini de iddia etti.

"SAL BENİ ARTIK"

Serengil, Seda Sayan ile ilgili şunları söyledi:

"Seda ablacım Ajda nasıl 75 yaş üstü en beğendiğim kadınsa sen de 65 yaş üstü en beğendiğim kadınların başında geliyorsun. Ben takip edilmeyi çok seviyorum, hoşuma da gidiyor ama aynı camiada bir tane Seda olsun, bir tane Seren olsun. Benim doktorlara gidiyorsun, 'aynısını yapın' diyorsun. Seda Serengil veya Seren Sayan olursak anlamadım ki ne olacak. Bak üstteki fotoğrafın alttaki benim ama alttaki yine benim. Yapma ablacım, sen zaten güzeldin. Kaşlar, bakışlar saç modelleri bir sal beni artık."







