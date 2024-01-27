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Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Kaşlar, bakışlar saç modelleri bir sal beni artık”

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geliyor. Seren Serengil'in Seda Sayan'a sarf ettiği sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. İki ünlü isim arasında sular bir türlü durulmuyor. Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Seda Sayan’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.

Seren Serengil’den Seda Sayan’a kavgada söylenmeyecek sözler! “Kaşlar, bakışlar saç modelleri bir sal beni artık”

Yaptırdığı estetikleri saklamayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Seda Sayan, son olarak genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdiğini açıklamıştı.

Yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, Seda Sayan'ın kendisini taklit ettiğini söyledi.

Serengil, ayrıca Sayan'ın kendi doktoruna gittiğini ve aynı estetikleri yaptırmak istediğini de iddia etti.

"SAL BENİ ARTIK"

Serengil, Seda Sayan ile ilgili şunları söyledi:

"Seda ablacım Ajda nasıl 75 yaş üstü en beğendiğim kadınsa sen de 65 yaş üstü en beğendiğim kadınların başında geliyorsun. Ben takip edilmeyi çok seviyorum, hoşuma da gidiyor ama aynı camiada bir tane Seda olsun, bir tane Seren olsun. Benim doktorlara gidiyorsun, 'aynısını yapın' diyorsun. Seda Serengil veya Seren Sayan olursak anlamadım ki ne olacak. Bak üstteki fotoğrafın alttaki benim ama alttaki yine benim. Yapma ablacım, sen zaten güzeldin. Kaşlar, bakışlar saç modelleri bir sal beni artık."

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Seda Sayan sosyal medya söyledi kadınları
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