Seren Serengil'den Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile tekrar gündeme geldi. Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır" demişti.

Açıklamasıyla olay olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı konuşuluyordu. Söylemezsem Olmaz programında da bu konu masaya yatırıldı. Seren Serengil Şeyma Subaşı'nın kızını yanına almak istemesini samimi bulmadı ve sert yorumlar yaptı.

"BİN TANE ADAMIN KUCAĞINDA..."

Serengil açıklamasında şunları söyledi: "Bin tane adamın kucağında çocuk yanında. Küçücük kız çocuğu çıplak ayaklarında şeyer, iç çamaşırları... Her gece sokaktalar, sabaha kadar geziyorlar. O çocuğun doğru düzgün yetişme şansı yok."

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Kızının yaşam standardında da yararlanacak. Acun'un evine yerleşti haberleri okuyorum. Kızı olduğu sürece bütün bu nimetlerden yararlanacak" yorumunda bulundu.

