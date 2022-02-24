Seren Serengil'den Ukrayna yorumu! "Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa..."

Ukrayna-Rusya savaşından son dakika haberleri gelirken Türkiye'de de ünlüler çeşitli paylaşımlar yapıyor. "Savaşa hayır" paylaşımları yapılırken son dönemde girdiği polemiklerle gündeme gelen Seren Serengil'den ilginç bir yorum geldi.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair paylaşımında şunları söyledi:

"Bence Ukrayna'ya yardım edelim. Bizden yardım istemişler bize yakışan haklının ve bizden yardım isteyenin yardıma muhtaç olanın yanında durmaktır. Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa Lego oynasın."



