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Seren Serengil'den Ukrayna yorumu! "Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa..."

24.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan son dakika bilgileri gelirken Türkiye'de ünlü isimler "Savaşa hayır" paylaşımları yapıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Seren Serengil'den ilginç bir paylaşım geldi. Seren Serengil "Bence Ukrayna'ya yardım edelim" yorumunda bulundu.

Seren Serengil'den Ukrayna yorumu! "Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa..."

Ukrayna-Rusya savaşından son dakika haberleri gelirken Türkiye'de de ünlüler çeşitli paylaşımlar yapıyor. "Savaşa hayır" paylaşımları yapılırken son dönemde girdiği polemiklerle gündeme gelen Seren Serengil'den ilginç bir yorum geldi.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair paylaşımında şunları söyledi:

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"Bence Ukrayna'ya yardım edelim. Bizden yardım istemişler bize yakışan haklının ve bizden yardım isteyenin yardıma muhtaç olanın yanında durmaktır. Putin bir şeyleri yıkıp dökmek istiyorsa Lego oynasın."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Seren Serengil
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bir sen eksiktin bu konuda yorum yapacak, işinize bakın ya
haklisin sana silah verelim hemen on cephede sen git savas olurmu.
Çıkar cebinden 5 10 milyon et yardım sana karışan yok

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