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SON DAKİKA: Rusya'nın saldırılarında 'yüzlerce ölü var' iddiası! Saldırının boyutu gün gün ağarınca ortaya çıktı

24.02.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya, sabaha karşı Ukrayna'yı bombaladı! Rus ordusunun işgalinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna'ya yönelik hava saldırısında yaralanan ve yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ortaya çıktı. O fotoğraflar tüm dünyayı hüzne boğdu. Öte yandan Rusya'nın Belarus ve Kırım üzerinden ülkeye giriş yaptığı, yüzlerce kişinin buradaki saldırılarda öldüğü bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Rusya'nın saldırılarında 'yüzlerce ölü var' iddiası! Saldırının boyutu gün gün ağarınca ortaya çıktı

Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Putin, kimseyi dinlemedi ve Ukrayna'yı işgale başladı. Rus ordusu sabaha karşı havadan birçok şehri bombalarken Belarus sınırından da Ukrayna'ya girdi. Binlerce Ukrayna vatandaşı şehirden kaçmaya çalışırken saldırının boyutu sabah ortaya çıktı.

SON DAKİKA: RUSYA SALDIRISI SONRASI ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU!

Rus işgalinden sonra Ukrayna halkı büyük zarar gördü. Birçok insan hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Rusya'nın hava saldırısında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da ortaya çıktı.

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UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YÜZLERCE ÖLÜ VAR

Rusya'nın Perşembe sabahı erken saatlerde yalnızca askeri tesislere saldırdıklarını söylemelerine ve sivil nüfustan uzak durduklarında ısrar etmelerine rağmen, ABD merkezli CNN International, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın 'yüzlerce kaybımız var' iddiasını sayfasına taşıdı.

'SİVİLLERDEN ÖLEN VE YARALANANLAR OLDU'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Ukrayna saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü, altı tane uçağın da düşürüldüğü bildirildi.

RUSYA İKİ KÖYDE KONTROL SAĞLADI

Rusya Luhansk bölgesinde iki köyde kontrolü sağladı. Ukrayna Polisi tarafından yapılan açıklamaa Rusya’nın bölgede iki köyü ele geçirdiği duyuruldu.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 82 yorum
Kim olursa olsun savaşa karşıyız..
Savaşa karşıyız eyvallah ancak savaş dünaynın kaçınılmaz bir gerçeği ve bizim savaşa karşı olmamız, savaş isteyen ülkelere cesaretten başka bir şey vermez. Savaşmayalım ama tüm dünyayla savaşabilecek kadar da güçlü olalım. Bunu başaramadan barışı beklemek kümese kurt çağırmaktan başka bir şey olmaz.
siyasetin pis oyunları yüzünden hep olan sivillere oluyor yazık
katil Amerika
savaşın kirli yüzü savaşa hayır..

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