SON DAKİKA: Rusya'nın saldırılarında 'yüzlerce ölü var' iddiası! Saldırının boyutu gün gün ağarınca ortaya çıktı

Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vladimir Putin, kimseyi dinlemedi ve Ukrayna'yı işgale başladı. Rus ordusu sabaha karşı havadan birçok şehri bombalarken Belarus sınırından da Ukrayna'ya girdi. Binlerce Ukrayna vatandaşı şehirden kaçmaya çalışırken saldırının boyutu sabah ortaya çıktı.
Rus işgalinden sonra Ukrayna halkı büyük zarar gördü. Birçok insan hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Rusya'nın hava saldırısında yaralanan ve hayatını kaybedenlerin fotoğrafları da ortaya çıktı.
Rusya'nın Perşembe sabahı erken saatlerde yalnızca askeri tesislere saldırdıklarını söylemelerine ve sivil nüfustan uzak durduklarında ısrar etmelerine rağmen, ABD merkezli CNN International, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın 'yüzlerce kaybımız var' iddiasını sayfasına taşıdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Ukrayna saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü, altı tane uçağın da düşürüldüğü bildirildi.
Rusya Luhansk bölgesinde iki köyde kontrolü sağladı. Ukrayna Polisi tarafından yapılan açıklamaa Rusya’nın bölgede iki köyü ele geçirdiği duyuruldu.
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