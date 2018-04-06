MAGAZİN

Seren Serengil'e canlı yayında sürpriz

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 21:19 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil’in doğum günü için ünlü şarkıcının sunuculuk yaptığı programın canlı yayınına katıldı.

Seren Serengil'e canlı yayında sürpriz

Canlı yayında doğum günü pastasıyla sürpriz yapan Yaşar İpek’i karşısında gören Seren Serengil, şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcı, doğum günü pastasını üflerken, "Dilediğim her şey oldu" dedi.

BİRLİKTE DÜET YAPTILAR
29 Nisan’da nişanlanmaya hazırlanan ikili, düğün yerlerine henüz karar vermediklerini açıklarken, ilk defa birlikte düet yaptı.

'KALBİNE AŞIK OLDUĞUM DOĞMUŞ'
Sosyal medya hesabından da Seren Serengil’in dogum gününü kutlayan Yaşar İpek, Instagram paylaşımına, "Kalbine aşık olduğum doğmuş. Aşkıma sağlıkla başarıyla mutlulukla geçen bir ömür diliyorum ama benimle" notunu düştü.

serenn

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Seren Serengil yaşar ipek

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