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Seren Serengil'in 'bekaret' itirafı yeniden gündem oldu!

17.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil'in 'bekaret' itirafı yeniden gündem oldu!

'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Seren Serengil, Neslihan Atagül'ün rahatsızlığını bahane ederek diziden ayrıldığını öne sürmüştü. Bu iddiaya çok sinirlenen Atagül'ün hayranları, Seren Serengil'i geçmişte yaptığı 'bekaret' açıklamasını sosyal medyada gündeme getirdi. İşte Seren Serengil'in yıllar önce yaptığı ilginç 'bekaret' çıkışı...

eren Serengil, geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele eden Neslihan Atagül'ün tazminat vermemek için hastalığını kullandığını öne sürmüştü.

Snob Magazin'in haberine göre; Bu iddia Neslihan Atagül'ün hayranlarını fena kızdırdı.

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'BEKARETİMİ ANNEME İNAT OLSUN DİYE VERDİM'

Neslihan Atagül'ün fanları, sosyal medyada Seren Serengil'in yıllar önce yaptığı, "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" açıklamasını gündeme getirerek ünlü sunucuya çattı.

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Gazete küpürünü sosyal medyada paylaşan fanlar, "Neslihan Atagül'e iftira atıyorsun. Önce dön bir kendine bak ve "Bir insanın sağlığı söz konusu! Sana yakıştıramadık" şeklinde yorumlarda bulundular.

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Ünlü sunucu yıllar önce kendisine yöneltilen "Bakire misin?" sorusuna, "Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu, 'İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?' dedi, kızdı. Oysa annem de biliyor ki, Türkiye'de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor. Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam" yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül Seren Serengil
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayatın rezillik içinde geçti edebinle oturyerine
biraz uzanan gitsen, meydan sensiz daha güzel çünkü çok antipatiksin.

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