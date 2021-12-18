Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat olan Seren Serengil iyi mi?

Mide aldırma ameliyatı olan Seren Serengil, ameliyat sonrası zayıflama hastalığına yakalandı. Uzun süredir canıyla boğuşan Serengil'in araciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenilmişti. 43,5 kiloya kadar düşen ve ameliyat olan Seren Serengil'in sağlık durumunu, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı.

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ameliyat olan 50 yaşındaki Seren Serengil'in sağlık durumuna ilişkin haber, ünlü şarkıcının sevgilisi Mustafa Rahman Tohma tarafından geldi. Tohma, "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti." açıklamasında bulundu.

"ÇOK KORKUYORUM"

Hastalığıyla gündeme gelmek istemediğini söyleyen Seren Serengil sevdiklerinden dua istemiş ve erken ameliyat kararının alındığını söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor."



