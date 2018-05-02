MAGAZİN

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

2 gün önce Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil fotoğrafında hile yapınca yakalandı

Seren Serengil'in foyası ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta sonu Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil, nişan günü yaşadığı her anı takipçileriyle de paylaştı.

Önce beyaz dantelli bir elbise ile nişanlısını karşılayan Serengil, nişan yerine giderken Instagram'a bolca fotoğraf ve video koydu. Bir fotoğrafını ise "sevgilim beni almaya geldi" diyerek paylaştı.

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Seren Serengil'in Instagram hesabında paylaştığı bu fotoğrafta yaptığı hile ise gözlerden kaçmadı. Serengil de çoğu ünlü gibi fotoğrafında hile yaparken yakalandı.

Serengil photoshop ile belini inceltmek isterken, kolunu kalınlaştırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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