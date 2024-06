Can Yaman sosyal medya hesabını sildi! Nedeni bakın neymiş

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündemden düşmüyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncu her yaptığı ile olay oluyor.

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu şimdi de şaşırtan bir hamle yaptı. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Yaman sosyal medya hesabını sildi.

NEDENİ BAKIN NEYMİŞ...

Sosyal medyada; 11 milyon takipçiye ulaşan Yaman'ın Instagram hesabını silmesinin nedeni ise sosyal medyanın konsantrasyonunu bozması ve yapılan bazı yorumların işine zarar vermesi olduğu iddia edildi.