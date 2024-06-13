MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman sosyal medya hesabını sildi! Nedeni bakın neymiş

Can Yaman sosyal medya hesabını sildi! Nedeni bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa son hamlesiyle şaşırttı. Yaman sosyal medya hesabını sildi. Nedeni ise bakın neymiş...

Can Yaman sosyal medya hesabını sildi! Nedeni bakın neymiş

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündemden düşmüyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncu her yaptığı ile olay oluyor.

CAN YAMAN 2

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu şimdi de şaşırtan bir hamle yaptı. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Yaman sosyal medya hesabını sildi.

can yaman 3

NEDENİ BAKIN NEYMİŞ...

Sosyal medyada; 11 milyon takipçiye ulaşan Yaman'ın Instagram hesabını silmesinin nedeni ise sosyal medyanın konsantrasyonunu bozması ve yapılan bazı yorumların işine zarar vermesi olduğu iddia edildi.

Ödül töreninde gergin anlar... Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tepkisiz kalamadı Ödül töreninde gergin anlar... Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tepkisiz kalamadı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çılgınca dans etti, sonra Cumhurbaşkanı korumasına laf attı! O anlar gündem olduÖnce çılgınca dans etti, sonra Cumhurbaşkanı korumasına laf attı! O anlar gündem oldu
Ödül töreninde gergin anlar! O sözlere ÇGHB ekibi tepkisiz kalamadıÖdül töreninde gergin anlar! O sözlere ÇGHB ekibi tepkisiz kalamadı
Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybettiÜnlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
En Çok Okunan Haberler
Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Sıcak hava karpuzu yaktı, fiyatı da cepleri yakacak!

Sıcak hava karpuzu yaktı, fiyatı da cepleri yakacak!

Ödül töreninde gergin anlar! O sözlere ÇGHB ekibi tepkisiz kalamadı

Ödül töreninde gergin anlar! O sözlere ÇGHB ekibi tepkisiz kalamadı

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu otelin terasından düştü! Hayatını kaybetti

Galatasaray için olay yaratan ifadeler!

Galatasaray için olay yaratan ifadeler!

Olay düğün dansı! "İzlerken utandım"

Olay düğün dansı! "İzlerken utandım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.