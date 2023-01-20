"İlk seferimden nefret ettim." Bekaretini geri kazanmak için 10 bin dolar ödedi!

Miami'li 22 yaşındaki Medeiros, internette Kylie Jenner'a benzetildiği için oldukça dikkat çekiyor. Medeiros, The Daily Star'a verdiği röportajda eski sevgilisinin adını açıklamadan “Bekaretimi 30 yaşındaki bir adama kaptırdığımda 17 yaşında bir gençtim” dedi. “Pek çok kadın gibi ben de aldatıldım. Bana masallardaki gibi evlilik ve çocuk sözü verildi.”

"İstediğini elde ettikten sonra söz verdiği hiçbir şeyi tutmadı. Brezilya'dan gelen Medeiros da vücudunu rahatlığa alıştırdığı için iki yıldır iç çamaşırı giymediğini belirtiyor. Bu yöntemin libidosunun da arttığını söylüyor. Model, "Vücudumun çok daha şehvetli bir konturunu kazandım" dedi. "Külot, gerçek bedenimi göstermemi engelliyordu."

"PERİ MASALLARINDAKİ GİBİ ROMANTİK OLMASINI İSTİYORUM"

“Her zaman kendim için o özel anı yaşamak istemişimdir. Peri masallarındaki gibi eşsiz ve romantik olmasını istiyorum. Bu yüzden ameliyat oldum, ”diye itiraf etti.

BU AMELİYATA OLAN İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Zengin operasyon, vajinanın açıklığını kısmen kapatan zarı yeniden inşa etmek için vajinal duvardan ince bir doku tabakasının alınmasını içerir. Medeiros gibi, birkaç kadın da "tasarımcı vajinalar" için binlerce dolar harcadığını açıkladı. Dr. John Skevofilax, labioplasti talebinin yalnızca bir yıl içinde iki katına çıktığını söyledi. 2021'de 50 ve 2022'de daha da fazla labioplasti gerçekleştirdiğini bildirdi.

DAR KIYAFETLER VAJİNA DEĞİŞTİRME AMELİYATLARINA OLAN TALEBİ ARTIRIYOR

İç ve dış vajinal dudakları değiştirme ihtiyacından tozluk ve tayt gibi dar kıyafetleri sorumlu tuttu. "Egzersiz kıyafetleri biraz daha dar ve vücuda tam oturuyor, bu yüzden bölgeye baskı uyguluyor" dedi . "Acı, genel olarak rahatsızlık, sürtünme yaşıyorlar... Birçok kadın o kadar rahatsız oluyor ki bu tür kıyafetleri giymeye çalışmaktan kaçınıyorlar."



