MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil yine evleniyor! 'Sevgili değiliz yaza düğün var'

Seren Serengil yine evleniyor! 'Sevgili değiliz yaza düğün var'

08.01.2021 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seren Serengil yine evleniyor! 'Sevgili değiliz yaza düğün var'

Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi. Serengil'in "Sevgili değiliz hiç olmadık da" sözleri ise herkesi şaşırttı.

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Tohma'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti.

Sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Arto'nun baskısı üzerine aldığı evlilik teklifinden bahseden Serengil, "Mustafa'yla arkadaştık, hala da arkadaşız. Şu an sevgili değiliz, hiç olmadık da. Ben yeni ayrıldığım süreçte onunla tanıştım. O zaman çocuk kaybettim ve bunalımdaydım. Tek başıma olduğum bir dönemde şefkatli ve içinden geldiği gibi karşılık beklemeden davrandı. Tanıştıktan 6-7 ay sonra bana duygularını anlattı ama ben hazır olmadığımı onu üzmek istemediğimi söylemiştim. O da konuyu kapatıp bir daha açmadı. Ben hasta olduğumda her şeyimi yaptı" dedi.

Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma evleniyor! Evlilik kararını sosyal medyadan duyurduSeren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma evleniyor! Evlilik kararını sosyal medyadan duyurdu

"YAZA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

Seren Serengil, özel hayatı hakkındaki açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Ben kendimden emin olmadan bir şeye başlayamam. Aramızda güzel bir konuşma geçerken 'Ben seninle sevgili olmak değil ben eşim olmanı istiyorum. Ama buna ne zaman hazır olursan' dedi. Ben de tamam dedim. Sevgililik yaşamadan hemen evlenemezsin. Herkes 'Mustafa beyle yakışıyorsunuz onunla evlen' dedi. Ben de dün evet dedim. Yüzüğü de bugün gidip alacağız. Benim her şeyi beğenmeyeceğimi bildiği için beraber almak istedi ama benim için bunlar hiç önemli değil. O yüzüğü de hazır olduğum zaman takacağım. Yaz ayında evleneceğiz. Ben birinin sevgilisi değil eşi olmalıyım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Zirveyi bakın hangisi gördü! 2020'nin...Zirveyi bakın hangisi gördü! 2020'nin...
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Diğer Haberler

Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Hande Erçel'den Demet Özdemir'e 2020'nin en popüler kadın oyuncuları

Zirveyi bakın hangisi gördü! 2020'nin...

Deniz Akkaya paylaştı, Selin Ciğerci beğendi

Akkaya'dan cesur pozlar! Ciğerci'den ilginç hamle

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı sona erdi

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem aşkı sona erdi

Jennifer Lopez tatilde! Tanga mayosuyla olay oldu

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Rahmi Özkan ve Müge Anlı canlı yayında gerildi! Müge Anlı çok sinirlendi

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.