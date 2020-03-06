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Serenay Aktaş ekrana ne zaman dönecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün alışverişte görüntülendi. Oyuncu, "Yeni sezona kadar bekleyeceğim" açıklamasında bulundu.

Serenay Aktaş ekrana ne zaman dönecek?

Seranay Aktaş önceki gün bir AVM'de objektiflere yakalandı. Akşam üzeri alışveriş turuna çıkan oyuncu, kendini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Güzel oyuncuya ekrana dönüş tarihi soruldu. Serenay Aktaş, "Şu sıralar herhangi bir proje teklifini kabul etmedim. Büyük ihtimal yeni sezona kadar bekleyeceğim. Şimdilik sporuma odaklanmış durumdayım. Vaktimi evimde dizi izleyerek geçiriyorum. En son Atiye’yi izledim, çok başarılı bir iş çıkarmışlar" dedi. (Gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Aktaş, Survivor,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Amaaan kimin umurunda.
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