MAGAZİN
  4. Serenay Sarıkaya'dan bacak dekolteli poz!

Serenay Sarıkaya'dan bacak dekolteli poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın 'stalk' açıklamasına verdiği cevapla gündeme gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bacak dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya'dan bacak dekolteli poz!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Serenay Sarıkaya bu kez derin bacak dekolteli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun "Mars'tan geliyorum" notuyla yaptığı paylaşımına 434 binin üzerinde beğeni geldi. İddialı pozlarıyla takipçilerinden tam not alan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

guzel-oyuncu-serenay-sarikaya-iddiali-12821054_3230_m

İşte o yorumlardan bazıları:

  • Güzelliğin bizi bizden alıyor Serenay hanım...

  • Zaten böyle bir kadının dünyadan olması saçmaydı...

  • Çok güzelsin bayılıyorum sana nazar değmesin...

guzel-oyuncu-serenay-sarikaya-iddiali-12821054_4329_m

  • Neden bu kadar güzelsin seni çok seviyorum...

  • Yaa sen ne yapıyosun bu nasıl siyahla bir bütünlük bayılıyorum be...

CEM YILMAZ'A YANIT!

Öte yandan Serenay Sarıkaya, aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz'ın bir programda, "Instagram'da Serenay Sarıkaya'ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" şeklinde yanıt vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Zor günler... Hastaneden ayrılmıyorZor günler... Hastaneden ayrılmıyor
Kaldığı otelin geceliği dudak uçuklattı! Seksi mayosuyla poz verdiKaldığı otelin geceliği dudak uçuklattı! Seksi mayosuyla poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya BACAK, Serenay Sarıkaya ınstagram,

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

Tamamıyla yerli üretim! Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk gerçekleşti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu hamile değil mi? Bomba iddia

Bomba iddia! 'Pınar'ın hamile olmadığını söylüyor'

Linet'ten derin bacak dekolteli pozlar! Kasığına kadar açtı

Kasığına kadar yırtmaç... Pozları olay oldu

Tarkan'ın annesi hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Kim Kardashian Meksika'da! Seksi mayosuyla poz verdi

Kaldığı otelin geceliği dudak uçuklattı! Seksi mayosuyla poz verdi

Demet Akbağ'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'Uzun bir aradan sonra...'

'Uzun bir aradan sonra...' Beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Yoğun bakımdaydı! Sağlığıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.