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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolde yer aldığı dizi Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

21.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin HaberleriSerenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin çekimleri Marmaris'te devam ediyor. Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını gören birçok vatandaş, jandarma ve kaymakamlığa arayarak şikayette bulundu.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolde yer aldığı dizi Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin ikinci sezon çekimleri Marmaris'te başladı. Daha ilk sezonu yayınlanmayan ve merakla beklenen dizinin Muğla Sığla Ormanları'nda kurulan setinde, ateş yakılması bölge halkını kızdırdı.

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ÖZEL BİTKİ ÖRTÜSÜ OLAN ORMANDA ATEŞ YAKILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan dizinin bölge halkı, ekibin özel statülü alan ilan edilen ve özel bitki örtüsüne sahip olan ormanda ateş yakması nedeniyle vatandaşlar sinirlendi. Marmarisliler jandarma ve kaymakamlığa şikayette bulundu.

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"ALDIKLARI İZİN O BÖLGEYİ KAPSAMIYOR"

Dizi ekibinin Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtma Şube Müdürlüğü'nden alınan ve 20 Haziran 2022 – 20 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan izin kağıtlarını gösterdiğini belirten Marmaris Kent Konseyi üyesi Müjde Coşkun, "Tims firması Şahmaran çekimlerini Karacasöğüt'te Sığla Ormanı'nın ortasında yapıyor. Ormanlık alan Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla el bile değmeyecek bölge ilan edildi. Utanmadan yangın çıkarsa arazöz getirdiklerini ifade ediyorlar. Orman müdürü ve valilikten aldıkları izinler Sığla Ormanları gibi özel statülü alanları kapsamıyor. Kablolar, insanlar sigaralarını ortalığa atıyor, kablolar kamyonlar, jeneratörler, sis bombaları, verilen tahribat korkunç… Arabalar otopark olmuş… Ağaç filizlerin üzerinde… Ormanımız ve içinde yaşayan canlılara acil koruma altına alınmalı" dedi.

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Serenay Sarıkaya
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