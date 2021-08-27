MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan ayrıldı! Genç model apar topar ülkesine döndü

Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan ayrıldı! Genç model apar topar ülkesine döndü

27.08.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın, aşk hayatında aradığını bulamadı. Yalçın, 9 aydır birlikte olduğu Ukraynalı sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararının ardından Lisaveta Karibskaya ülkesinin yolunu tuttu.

Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan ayrıldı! Genç model apar topar ülkesine döndü

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın aşk hayatı çalkantılı şekilde devam ediyor. Ukraynalı sevgilisiyle birliktelikleri çok konuşulan başarılı hoca, mutluluğu yine bulamadı.

9 AYDIR BİRLİKTELERDİ

Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.

728xauto

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçtiSergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçti

AYRILIK SONRASI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yalçın (48) ile Karibskaya'nın (22) sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Ayrılık sonrası Lisaveta Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.

YAZ BOYUNCA TATİL YAPTI

Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın genç sevgilisi Lisaveta Karibskaya'nın bikinili pozları yürek hoplattıBeşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın genç sevgilisi Lisaveta Karibskaya'nın bikinili pozları yürek hoplattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadıPınar Altuğ tekneden paylaştı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Ömrümüzü sonuna kadar aşkla yaşayalımÖmrümüzü sonuna kadar aşkla yaşayalım
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Özgüven ve cesaret duygusu artabilir!

Özgüven ve cesaret duygusu artabilir!

Sağlıklı ilişkinin temeli! Bu 4 kuralı bozmayın

Sağlıklı ilişkinin temeli! Bu 4 kuralı bozmayın

Bu hatayı herkes yapıyor! Yüzünüzü havluyla kuruluyorsanız...

Bu hatayı herkes yapıyor! Yüzünüzü havluyla kuruluyorsanız...

Cildiniz kuruyorsa, yaz aylarına dikkat! Pul pul dökülüyor

Cildiniz kuruyorsa, yaz aylarına dikkat! Pul pul dökülüyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.