Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya’dan ayrıldı! Genç model apar topar ülkesine döndü

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın'ın aşk hayatı çalkantılı şekilde devam ediyor. Ukraynalı sevgilisiyle birliktelikleri çok konuşulan başarılı hoca, mutluluğu yine bulamadı.

9 AYDIR BİRLİKTELERDİ

Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 9 aydır Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşayan Sergen Yalçın, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı.

AYRILIK SONRASI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yalçın (48) ile Karibskaya'nın (22) sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. İkili, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Ayrılık sonrası Lisaveta Karibskaya'nın ülkesine döndüğü öğrenildi.

YAZ BOYUNCA TATİL YAPTI

Yaz boyunca Antalya'da tatil yapan Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" demişti.



