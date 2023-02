Serhat Akın yayında çılgına döndü! İrfan Can Kahveci'yi ağır şekilde eleştirdi, Enner Valencia örneğini verdi: 'Bu adam ruh hastası mı ki kendisini zorluyor?'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 57. dakikada oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Yerini Emre Mor'a bırakan futbolcu için sosyal medyadan da eleştiriler gelmişti.

Sarı - lacivertlilerin efsane futbolcusu Serhat Akın, Gurme Spor YouTube kanalındaki yayında İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.

İşte Serhat Akın'ın sözleri;

"BEN HİÇBİR YERDE ISLIKLANMADIM"

"Ben, İrfan Can Kahveci'nin yerine şu an Fenerbahçe'ye transfer olsam ve taraftar, 'Serhat Akın yerine İrfan Can kalsaydı' derse ben başarısız olmuşum demektir. 4-0 kazanılan bir maçta taraftar seni ıslıklıyorsa benim için mevzu bitmiştir. Ben hiçbir kulüpte bunu yaşamadım. Demek ki ben işimi düzgün yapmışım."

"NEDEN KÖTÜ OYNUYOR?"

"Fenerbahçe iyi oynadı yazıyor taraftarlar. İyi oynayan bir Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ıslıklanmaz. Takım iyi oynadığında İrfan neden kötü oynuyor? Takım 4-5 atıyor, sen hiçbir şekilde skor katkısı vermiyorsun. Bir tane de asist yaparsın yanlışlıkla."

"TÜMER VE SERGEN'DEN İYİYİM DİYOR AMA..."

"İrfan Can Kahveci'nin kariyerinde kaç golü var? Benim sadece Fenerbahçe'de 44 golüm var. Adamın kariyerinde 44 golü var. İrfan Can, 'Tümer Metin ve Sergen Yalçın'dan daha iyiyim' diyor. Burada bir hata var. Rossi ve İrfan Can Kahveci bence Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak yeterli kanat oyuncuları değil."

"BU ADAM RUH HASTASI MI Kİ HER MAÇ KENDİSİNİ ZORLUYOR?"

"Enner Valencia 15 gol daha atar ama Fenerbahçe ikinci oldu diyelim, ne yapayım o zaman ben? Valencia ruh hastası mı, psikolojisi mi bozuk? Her maç zorluyor kendisini, 2-3 atayım diye. İrfan Can, Rossi ve Zajc davası yok mu? İşte orada eksik yazıyoruz."