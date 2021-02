Serhat Karaaslan, Sundance'ten ödülle döndü!

Amerika Belgesel Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Parker Hill ve Isabel Bethencourt - Cusp / Deneysel kategoride Theo Anthony - All Light, Everywhere

Amerika Belgesel Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Summer of Soul - Ahmir ‘Questlove’ Thompson

Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Bağımsız sinemanın izleyicileriyle buluştuğu en önemli festivallerden biri olan Sundance, ülkemizden bir filmi de ödüle layık gördü. Serhat Karaaslan'ın imzasını attığı kısa film The Criminals, senaryo kategorisinde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Festival, online olarak düzenlendi. Aynı şekilde ödül töreni de çevrimiçi olarak izleyici karşısına çıktı.

Amerika İzleyici Ödülü: Belgesel - Summer of Soul / Drama - CODA

Uluslararası İzleyici Ödülü: Belgesel - Writing With Fire / Drama - Hive

Uluslararası Drama Kategorisinde;

Büyük Jüri Ödülü: Hive - Blerta Basholli

Jüri En İyi Oyuncu Ödülü: Jesmark Scicluna - Luzzu

En İyi Yönetmen Ödülü: Hive - Blerta Basholli

Kısa Film Kategorisinde:

Büyük Jüri Ödülü: Lizard - Akinola Davies

Amerika Jüri Ödülü: The Touch of the Master’s Hands - Gregory Barnes

Kısa Film Özel Oyunculuk Ödülü: Wiggle Room - Deanna Gibson

Kısa Film Jüri Özel Senaryo Ödülü: The Criminals - Serhat Karasslan

Kısa Animasyon Jüri Özel Ödülü: Souvenir Souvenir - Bastien Dubois

Kurgu Olmayan Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Don’t Go Tellin’ Your Momma - Topaz Jones ve Rubberband

Uluslararası Kurgu Kısa Film Jüri Ödülü: Bambirak - Zamarin Wahdat (Beyazperde)