Serhat Karaaslan, Sundance'ten ödülle döndü!

Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Bağımsız sinemanın izleyicileriyle buluştuğu en önemli festivallerden biri olan Sundance, ülkemizden bir filmi de ödüle layık gördü. Serhat Karaaslan'ın imzasını attığı kısa film The Criminals, senaryo kategorisinde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Festival, online olarak düzenlendi. Aynı şekilde ödül töreni de çevrimiçi olarak izleyici karşısına çıktı.

SUNDANCE FİLM FESTİVALİ KAZANANLARI

Amerika Drama Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: CODA - Siân Heder

Amerika Belgesel Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Summer of Soul - Ahmir ‘Questlove’ Thompson

Amerika Drama Kategorisinde En İyi Yönetmen: Sian Heder

Amerika Belgesel Kategorisinde En İyi Yönetmen: Natalia Almada, Users

Amerika Belgesel Kategorisinde En İyi Kurgu (Jonathan Oppenheim Kurgu Ödülü): Kristina Motwani ve Rebecca Adorno - Homeroom

Amerika Drama Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: CODA tüm oyuncu kadrosu ve en iyi erkek oyuncu ödülüyle Clifton Collins

Amerika Belgesel Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Parker Hill ve Isabel Bethencourt - Cusp / Deneysel kategoride Theo Anthony - All Light, Everywhere