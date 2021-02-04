Serhat Karaaslan, Sundance'ten ödülle döndü!

Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Bağımsız sinemanın izleyicileriyle buluştuğu en önemli festivallerden biri olan Sundance, ülkemizden bir filmi de ödüle layık gördü. Serhat Karaaslan'ın imzasını attığı kısa film The Criminals, senaryo kategorisinde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Festival, online olarak düzenlendi. Aynı şekilde ödül töreni de çevrimiçi olarak izleyici karşısına çıktı.
Amerika Drama Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: CODA - Siân Heder
Amerika Belgesel Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Summer of Soul - Ahmir ‘Questlove’ Thompson
Amerika Drama Kategorisinde En İyi Yönetmen: Sian Heder
Amerika Belgesel Kategorisinde En İyi Yönetmen: Natalia Almada, Users
Amerika Belgesel Kategorisinde En İyi Kurgu (Jonathan Oppenheim Kurgu Ödülü): Kristina Motwani ve Rebecca Adorno - Homeroom
Amerika Drama Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: CODA tüm oyuncu kadrosu ve en iyi erkek oyuncu ödülüyle Clifton Collins
Amerika Belgesel Kategorisinde Jüri Özel Ödülü: Parker Hill ve Isabel Bethencourt - Cusp / Deneysel kategoride Theo Anthony - All Light, Everywhere
Amerika İzleyici Ödülü: Belgesel - Summer of Soul / Drama - CODA
Uluslararası İzleyici Ödülü: Belgesel - Writing With Fire / Drama - Hive
Uluslararası Drama Kategorisinde;
Büyük Jüri Ödülü: Hive - Blerta Basholli
Jüri En İyi Oyuncu Ödülü: Jesmark Scicluna - Luzzu
En İyi Yönetmen Ödülü: Hive - Blerta Basholli
Kısa Film Kategorisinde:
Büyük Jüri Ödülü: Lizard - Akinola Davies
Amerika Jüri Ödülü: The Touch of the Master’s Hands - Gregory Barnes
Kısa Film Özel Oyunculuk Ödülü: Wiggle Room - Deanna Gibson
Kısa Film Jüri Özel Senaryo Ödülü: The Criminals - Serhat Karasslan
Kısa Animasyon Jüri Özel Ödülü: Souvenir Souvenir - Bastien Dubois
Kurgu Olmayan Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Don’t Go Tellin’ Your Momma - Topaz Jones ve Rubberband
Uluslararası Kurgu Kısa Film Jüri Ödülü: Bambirak - Zamarin Wahdat (Beyazperde)
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