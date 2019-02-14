Seri katil öldürdüğü kadınları çizmiş!

FBI'ın şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.

Little'ın sağlık durumu iyi değil. Bu yüzden FBI, Little'in işlediği cinayetleri itiraf etmesi için zamanla yarışmak zorunda kalmıştı.

ABD'de 3 kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, başka bir hapishaneye nakledilmek için yaptığı başvuru sırasında 90 kadar kişiyi öldürdüğünü geçen yıl itiraf etmişti.

FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir.

Bazı cesetlerin kimlik tespitleri halen yapılamadı, bazı cinayetler araştırma konusu haline gelmedi.

Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu.

KURBANLARINI YUMRUKLUYORDU

Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu.

Şimdi FBI yetkilileri Little'ın çizimleri sayesinde öldürdüğü kişilerin kimlik tespitlerinin yapılabilmesini ve böylece ailelerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini umuyor.

FBI, Kasım ayında yayımladığı raporunda, kimi cesetler üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için, bazı ölümlerin cinayet yerine doz aşımı, kaza ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmiş olabileceğini söylemişti.

İLK KEZ 1956'DA TUTUKLANDI

Ohio'da liseden atıldıktan sonra "göçebe bir hayat" yaşayamaya başlayan Little, ilk kez 1956'da tutuklandı.

Little, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giydi, sonra serbest kaldı.

2012'de uyuşturucu bağlantılı bir suçtan Kentucky'de bir evsizler barınağında gözaltına alınan Little'ın DNA örnekleri, 1980'lerde işlenen ve o zamana kadar failleri bulunamayan üç cinayeti aydınlattı.