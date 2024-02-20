Avukat Feyza Altun'un gözaltına alınmasına Ebru Polat'tan bomba yorum: "Sonuçlarını hesaplamadan..."

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabında şeriat ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattığı Altun gözaltına alındı.

Sözlerine yönelik soruşturma başlatıldığını medyadan öğrendiğini belirten Feyza Altun, "Şeriat benim için kadın taşlayan Taliban aklıdır. Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir. Dolayısıyla şeriata karşıyım sözlerimin de arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili birçok isimden yorum gelirken yorum yapanlardan biri de şarkıcı Ebru Polat oldu.

Polat bir takipçisinin 'Feyza Altun meslektaşın hakkında görüşün nedir?' sorusuna yanıt verdi.

"KONUNUN TAM İÇERİĞİNİ BİLMİYORUM"

Kendisi de avukat olan Ebru Polat şunları yazdı:

"Vala Feyza çok akıllı bir avukat. Sonuçlarını hesaplamadan bir şey yapacağını sanmıyorum. Avukatlar zaten genel olarak akıllıdır. Arkadaşlar, suç olmadan nerede nasıl konuşmaları gerektiğini bilirler... Şeriat sözlük anlamında "İslam hukuku" demek eğer bir küfür varsa maalesef suç... Ama bu ülke laiktir, şeriat burada geçerli değil vs. gibi kelimeler varsa tabii ki suç değil... Muhtemelen Feyza yönetim şekli için konuştu ama savcı sözlük anlamının kapsamına sokup suç saydı vs... Konunun içeriğini tam olarak bilemiyorum."









