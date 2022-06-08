MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

08.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır aşk yaşayan ve hayatlarını birleştirmeye hazırlanan oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, İtalya'da nikah masasına oturacak. Çift, İtalya'ya tercih etmeleriyle ilgili yaptıkları açıklamada, "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in düğün yeri belli oldu

Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışan sonra aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, evlilik hazırlığı yapıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, detayları anlattı.

e_7090

İtalya'da evlenecek ünlü çift, detaylardan bahsetti. Özge Gürel, gazetecilere dönerek "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz." diyerek şakayla karışık sitem etti.

Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz." cevabını verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok'a katılan Johnny Depp 'sadık' hayranlarına teşekkür etti TikTok'a katılan Johnny Depp 'sadık' hayranlarına teşekkür etti
Balkonda sere serpe! İddialı hırkayı o da sütyensiz giydiBalkonda sere serpe! İddialı hırkayı o da sütyensiz giydi
Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem olduAli Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Serkan Çayoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

İşte 10 seçim anketinin ortalaması! Sonuçlar çok ilginç...

İşte 10 seçim anketinin ortalaması! Sonuçlar çok ilginç...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.