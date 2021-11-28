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Serpil Çakmaklı kimdir, aslen nereli? Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığı iddia edilen Serpil Çakmaklı kaç yaşında?

28.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flash TV'de ekrana gelen Al Sana Haber programında Seyhan Soylu, "Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı" iddiasında bulundu. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı pek çok filmde rol almıştı. Peki Serpil Çakmaklı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Serpil Çakmaklı kimdir, aslen nereli? Nihat Doğan'dan çocuk aldırdığı iddia edilen Serpil Çakmaklı kaç yaşında?

Son olarak ismi Nihat Doğan ile gündeme gelen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Serpil Çakmaklı'nın hayatı ve memleketi gibi konular araştırma konusu oldu. Peki Serpil Çakmaklı kimdir? İşte hayatı...

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

1962 doğumlu olan Yeşilçam'ın popüler simalarından Serpil Çakmaklı, Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Sinemadan önce mankenlik yapan isim 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle şöhret yoluna girmiştir. Pek çok sinema filminde rol alan isim ilki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yapmıştır.

1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi. Çiftin evliliği çok kısa sürdü ve daha sonra ayrıldılar.Fakat ayrılığa rağmen güzel yıldız 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti.

Filmlerde rol almasının sonrasında şarkıcılık da yaptı. Serpil Çakmaklı; oyuncu - model - cast - organizasyon - menajerlik - prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.

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Nihat Doğan Serpil Çakmaklı Seyhan Soylu
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