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  4. Sert sözler canlı yayında okundu! Tuğrul Türkeş'in çıkışı MHP'den zehir zemberek tepki

Sert sözler canlı yayında okundu! Tuğrul Türkeş'in çıkışı MHP'den zehir zemberek tepki

17.07.2024 10:08
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Siyasetin gündemine damga vuran çıkış Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Partili milletvekili Tuğrul Türkeş'ten geldi. Türkeş, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklayarak son zamanların en dikkat çeken çıkışlarından birine imza attı. CHP lideri Özgür Özel "Bakalım MHP ne diyecek" demişti. MHP'den Türkeş'in Osman Kavala çıkışına tepkiler gecikmedi.

Sert sözler canlı yayında okundu! Tuğrul Türkeş'in çıkışı MHP'den zehir zemberek tepki

"Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın hükümlüsü Osman Kavala hakkındaki yargı sürecini eleştiren AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş, kendisini ziyaret edeceğini açıkladı. Gündem yaratan bu çıkışa MHP'li isimlerden art arda tepkiler geldi.

TÜRKEŞ: 7 YIL SÜREN YARGILAMA MI OLUR?

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş "Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" diyerek yargı sürecine ilişkin eleştirisini ifade etmişti.

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BABASINA ATIF YAPTI: BANA ÖĞRETİLEN MİLLİYETÇİLİK BU

Kavala'yı ziyaret edeceğini açıklayan Türkeş "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum." diye konuşmuştu.

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ÖZGÜR ÖZEL: BAKALIM MHP NE DİYECEK?

Dün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tuğrul Türkeş'in bu çıkışına dikkat çekti. Türkeş'in Kavala'yı ziyaret edeceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili Özel, "Türkeş, 'Gerçek milliyetçilik bunu gerektirir' diyor. Şimdi bu Tuğrul Türkeş'e bakalım MHP ne diyecek?" değerlendirmesini yaptı."

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"MİLLETİN HAKKINA GİRMENİN KENDİSİDİR"

Olaya ilişkin MHP'den tepkiler gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Vekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şöyle dile getirdi:

"Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye’nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz. Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar. Azgın söylemlerle Kavalacı olmak, milletin hakkına girmenin kendisidir. PKK toplantılarından tutun, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi çalışmalara varıncaya dek, ülkemize zarar veren ne kadar olay olduysa hepsinde varlığı ortaya çıkan birisi elbette cezasını sonuna kadar çekecektir."

MHP'Lİ YALÇIN: TÜRKEŞ BÜSBÜTÜN ZIRVALAMIŞ!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise tv100'de yayınlanan 'Başak Şengül ile Doğru Yorum' programına gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Başak hanım, Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu. Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu." diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır. İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?

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TÜRKEŞ'E ÇAĞRI YAPTI

Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler. Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir. Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır. Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından “Senin eylemlerini onaylıyorum.” anlamına gelecek teşebbüsünden vazgeçmeye davet ediyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuğrul Türkeş MHP osman kavala
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