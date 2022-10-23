Serveti 110 milyar dolar eridi! Ancak o hala dünyanın en zengin insanı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk gündem olmayı sürdürüyor. Musk'ın sahip olduğu en dikkat çeken şeylerden biri de serveti. Ancak Musk, bu yıl Tesla'nın hisse fiyatında yaşanan sert düşüşle servetinin 110 milyar dolardan fazla bir miktarını kaybetti.

320 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI! ŞİMDİ İSE...

Business Insider'ın haberine göre, Musk'ın serveti geçen yılın kasım ayında 320 milyar doların biraz üzerine çıkarak zirveyi gördü. Ancak Forbes, Musk'ın Tesla hisseleriyle büyük ölçüde bağlantılı olan net servetinin şu anda yaklaşık 214 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Tesla ocak ayından bu yana yüzde 46 oranında değer kaybetti. Şirketin hisse fiyatı, cuma günü 214 dolardan kapandı. Şirketin piyasa değeri ise 672 milyar dolar oldu. Ancak şirketin değeri, geçen yılın ekim ayında trilyon dolara ulaşmıştı.

SERVETİ YÜZDE 35 ORANINDA ERİDİ AMA TAHTINI BIRAKMADI

Habere göre, Tesla ve SpaceX CEO'sunun serveti bir yıldan az bir sürede yüzde 35 oranında eridi. Hatta Musk sadece bu ay 28 milyar dolar kayıp yaşadı, ancak bu onu tahtından etmedi. O hala dünyanın en zengin insanı. Elon Musk yaşadığı düşüşe rağmen servetiyle Musk, Bill Gates'i ve Jeff Bezos'u geçmeyi başardı.

Elon Musk geçen yıl, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının ödenmesine yardımcı olmak için Tesla'da 31 milyar dolarlık hisse sattı. Forbes, anlaşma henüz tamamlanmadığı için vergiler hariç 31 milyar doları net servetine dahil etti.

TWITTER ETKİSİ! NİSAN'DA 302 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Nisan ayında Twitter'ı satın alma planını açıkladıktan sonra Tesla hisseleri adeta patladı. Nisan'da 302 milyar dolar olan Elon Musk'ın serveti haziran ayında 216 milyar dolara düştü, ancak ağustosta 279 milyar dolara yükseldi.

Elon Musk, Twitter anlaşmasını bitirmek için savaşırken net serveti yavaş yavaş azaldı.

Musk, 12,5 milyar dolarlık kredi ayarladı, ancak bunu tamamlayabilmesi için hala milyarlara ihtiyacı var. Yatırımcılardan yardım istiyor ve önümüzdeki hafta Tesla hisselerini satması gerekebilir.

