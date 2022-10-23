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Sosyal medya Elon Musk'a benzeyen pankeki konuşuyor! NFT olarak satışa çıkartıldı

23.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın silüetinin yer aldığı pankek sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, Elon Musk'ın silüetinin yer aldığı pankek, İstanbul'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi akşam yemeği için pankek yaptığı sırada tesadüfen ortaya çıktı. Epoksiyle kaplanıp muhafaza edilen Elon Musk'a benzeyen pankek NFT olarak da satışa çıkartıldı.

Sosyal medya Elon Musk'a benzeyen pankeki konuşuyor! NFT olarak satışa çıkartıldı

Bu pankek sizce Elon Musk'a benziyor mu? Sosyal medya ve Ekşi Sözlük gibi mecralar şu an bununla çalkalanıyor. İddialara göre, bu pankek İstanbul'da 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi tarafından, akşam yemeği için pankek yaparken tesadüfen fark edildi. Üniversite öğrencisi Twitter'da "Elon Musk Pancake" isimli bir hesap da açarak konuyla ilgili birçok şeyi bu hesaptan aktardı. Hatta Elon Musk'a benzeyen pankek uluslararası sitelere de haber oldu.

ELON MUSK'IN SİLÜETİ PANKEKTE

Hesapta paylaşılan bilgilere göre, öğrenci, arkadaşıyla pankek yapıp yerken pankekin üzerinde insan silüetine benzeyen bir şey fark etti. Dikkatli incelediği zaman bu silüetin Elon Musk'a benzediğini anladı. Bunun tamamen doğal bir şekilde oluştuğunu dile getiren öğrenci, pankeki bozulmaması için epoksiyle kapladığını anlattı.

Pankek

Bunun özel ve çok nadir yaşanabilecek bir olay olduğunu ve NFT olarak ömür boyu saklanması gerektiğini düşündüğünü dile getiren öğrenci, pankekin fotoğrafını NFT olarak satmaya karar verdiğini ve satışa sunduğunu paylaştı.

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Elon Musk pankek

Paylaştığı bir diğer bilgiye göre ise öğrenci, eğer NFT satılırsa, alan kişiye dünyanın neresinde olursa olsun epoksiyle kapladığı orijinal pankeki de hediye olarak kargolayacak.

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Elon Musk'a benzeyen pankek için minimum teklif 2 ETH, yani yaklaşık 2.500 dolar.

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