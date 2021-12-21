Sesiyle içinizi titretecek en iyi keman markaları ve modelleri hangileri?

Müzikseverler tarafından oldukça sevilen bir enstrüman olan keman, hoş ses tınısı ile keyifli bir müzik deneyimi sunar. Çıkardığı ses ile adeta huzur yayan enstrüman, farklı seviyeler için farklı modellerde üretilir. Eğer siz de keman çalmaya karar verdiyseniz ya da mevcut kemanınızı değiştirmek istiyorsanız keman önerilerini inceleyebilir ve kendi seviyenize göre en doğru modele karar verebilirsiniz. Sizi araştırma derdinden kurtarmak için en iyi kemanları listeledik. Gelin, birlikte göz atalım.

1. Dominguez Gül Keman, estetik el işçiliği ile dikkat çekiyor

Tamamen gerçek ağaç kullanılarak üretilmiş olan Dominguez Gül Keman, en iyi başlangıç keman markaları arasında yer alır. Hem profesyoneller hem eğitmenler tarafından çokça tavsiye edilen model, ladin kapağı, kelebek ağacı yanları ve gül ağacı kuyruk ve klavyesi ile ön plana çıkar. Üst düzey malzemeleri ile muhteşem bir performans sunan ürün, seneler geçse bile ilk günkü kalitesini korur.

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2. Stentor 1018/A Standart Keman, muhteşem bir ses kalitesi sunuyor

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Müzik dünyasına en iyi keman türlerini kazandırması ile bilinen Stentor markası, 1018/A Standart Keman modeli ile başlangıç seviyesindekilerin ihtiyacını karşılamaya odaklanır. Ladin ön kapağı, akçaağaç yan ve arkaları ile ön plana çıkan model, parlak cilası ile şık bir tasarıma sahip. Abanoz burguları sayesinde akort kaçırmayan model, özellikle sahne performanslarında dikkatin dağılmasını engeller. Oldukça güzel ses tonlarına sahip Stentor Standart Keman; taşıma çantası, yay ve reçine gibi gerekli aksesuarları ile tam bir set halinde gelir.

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3. Yamaha V5SA Keman, başlangıç seviyesi için ideal

Sık sık değiştirmek yerine sizi başlangıçtan itibaren uzun süre idare edebilecek bir keman modeli arıyorsanız Yamaha V5SA Keman tam size göre. Ladin ağacı gövdesi, akçaağaç sırtı ve abanoz klavyesi ile dikkat çeken model, doygun ve kaliteli ses tonları ile beğeninizi kazanır. Geleneksel el işçiliği ve tamamen gerçek ağaçlar ile tasarlanmış olan keman, yıllar geçtikçe daha güzel ve sağlam bir tona sahip olur.

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4. Eğitmenler tarafından sıklıkla önerilen Valencia V400 4/4 Keman

En iyi keman markaları arasında yer alan Valencia’nın V400 keman modeli, özellikle Türk Sanat Müziği ya da klasik müzik çalışmak isteyenler için doğru bir seçenek olabilir. Abanoz burguları sayesinde akort kaçırmanıza fırsat vermeyen model, oldukça tatmin edici bir performansa sahip. Ihlamur ağacı çene dayanağı, sağlam gövdesi ve abanoz klavyesi ile eşsiz tonlar sunan ürün, eğitmenler tarafından sıkça tavsiye edilmesi ile de bilinir.

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5. Kaliteli materyali ile Köhner El Yapımı Keman

El işçiliği, kullanılan malzeme kalitesi ve doygun tonlarıyla yeni başlayanlar için ideal seçeneklerden biri olan Köhner Profesyonel El Yapımı Keman, uzun seneler boyunca solmayacak bir ses rengine sahip. Aynı zamanda abanoz ağacından imal edilen sapı, çene desteği ve burguları ile keyifli bir çalma deneyimi ve sağlamlık sunar. Mat el cilası ile şık bir görünüme sahip olan model, Oxford hard case taşıma çantası ile beraber gelir.

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6. Vivaldi Vl-904 4/4 Keman, eskitilmiş şık tasarımı ile herkesi büyülüyor

Kemana yeni başlayanlar için yeterli bir performans sunan Vivaldi Vl-904 Keman; ladin gövdeye, kelebek ağacı yanlıklara ve abanoz burgulara sahip. Sıcak ara tonları ile herkesi kendine hayran bırakan model, şık tasarımı ile de göz dolduruyor. Diğer modellerin aksine el işçiliği olmayan ürün, yüksek beklentiler olmadan uygun fiyatlı bir başlangıç kemanı satın almak isteyenler için doğru bir tercih olabilir.

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7. Stromberg Vol001 Keman, siyah rengi ile farkını ortaya koyuyor

İyi ve kaliteli keman markaları arasından yer alan Stromberg’in Vol001 Keman modeli, başlangıç seviyesindekiler için muhteşem kolaylıklar sunar. Perdesiz bir çalgı olan kemanda genellikle parmak kılavuzları bulunmaz. Ancak modelde bulunan parmak kılavuzu sayesinde nota yerlerini belirgin hale getirerek öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Akçaağaçtan üretilmiş çenelik ve klavye kısımları, Moğol at kuyruğundan elde edilmiş yayı ile iyi bir ses kalitesi sunan modeli, başlangıç kemanınız olarak gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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8. Stentor 1400/A Keman, eşsiz bir performans sağlar

Bu kadar keman modelinden sonra kafanızda “En iyi öğrenci kemanı markası hangisi?” gibi bir soru oluştuysa bu sorunun cevabının beklentilerinize ve seviyenize göre değişebileceğini bilmelisiniz. Ancak Stentor 1400/A Keman, sahip olduğu özellikleri ile aradığınız öğrenci kemanı olabilir. Ladin, akçaağaç ve abanozdan oluşan ağaç kombinasyonu, parlak cila görüntüsü ile tamamlanan model, hafif bir his sunarak rahat çalmanıza olanak tanır.

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9. Stanislava Keman, mat dizaynı ile beğeninizi kazanacak

Orta ya da ileri seviye bir keman modeli arıyorsanız Stanislava Keman sizin için doğru bir tercih olabilir. Kelebek, ladin ve gül ağaçlarından üretilen model, mat cilası ile parlama yapmaz ve uzun seneler boyunca rahatlıkla kullanılabilir. Yumuşak ve güçlü sesleri ile ön plana çıkan keman, özellikleri ile hem ev antrenmanları ve stüdyo çalışmaları hem sahne performansı için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

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10. İleri seviye keman modeli arayanlar için: Carlovy VLA1 - 4/4 Keman



Sınıfındaki diğer kemanlardan farklı olarak masif ağaç gövde, abanoz klavye, burgular ve kuyruğa sahip olan Carlovy VLA1 Keman, daha çok profesyoneller tarafından tercih edilmesi ile bilinir. En az 20 yıllık gövde ağaçları ile imal edilen VLA1 Keman, su geçirmeyen taşıma çantası, arşe ve reçine ile birlikte gelir. Geniş skalada net bir ses sunan model, sahne ve kayıt çalışmaları için de yeterli bir performans sağlar.

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