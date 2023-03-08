Seslere uyandı! Kontrol etmek için merdivenlerden inerken patlama yaşandı... O anlar saniye saniye evin kamerasına yansıdı

Kanada’da bir evde meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin patlama gerçekleşmeden önce sesleri araştırmak için merdivenlerden aşağıya indiği anlar gösterildi. Ev sahibinin merdivenlerden indiği anda büyük bir patlama sesi duyuldu ve alevler bir anda etrafı sardı.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET

West Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi (WYFRS), yangına evde şarj olan bir elektrikli motosikletin neden olduğunu söyledi. Evde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.