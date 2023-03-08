Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Seslere uyandı! Kontrol etmek için merdivenlerden inerken patlama yaşandı... O anlar saniye saniye evin kamerasına yansıdı

Seslere uyandı! Kontrol etmek için merdivenlerden inerken patlama yaşandı... O anlar saniye saniye evin kamerasına yansıdı

08.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Halifax bölgesindeki bir evde gece saatler 01.00’i gösterdiğinde büyük bir patlama yaşandı. Mutfaktan sesler geldiğini duyan ev sahibinin merdivenlerden indiği sırada yaşanan patlama saniye saniye evin içinde bulunan kameralara yansıdı. Olayda 5 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kanada’da bir evde meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin patlama gerçekleşmeden önce sesleri araştırmak için merdivenlerden aşağıya indiği anlar gösterildi. Ev sahibinin merdivenlerden indiği anda büyük bir patlama sesi duyuldu ve alevler bir anda etrafı sardı.

YANGININ NEDENİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET

2

West Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi (WYFRS), yangına evde şarj olan bir elektrikli motosikletin neden olduğunu söyledi. Evde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

Yakıt pompasını eline alıp litrelerce benzinle aracını yıkadı

 Diğer yolculara aldırış etmediler! Cinsel ilişkiye girdiler

Diğer yolculara aldırış etmediler! Cinsel ilişkiye girdiler

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 Görenleri şaşkına çevirdi! Şişme bebeği sokak ortasında parçaladı

Görenleri şaşkına çevirdi! Şişme bebeği sokak ortasında parçaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüğünü zannettiler! Canlı yayında bir anda...Öldüğünü zannettiler! Canlı yayında bir anda...
İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...
Ameliyata normal girdi! Cinsel organı kesilmiş olarak çıktıAmeliyata normal girdi! Cinsel organı kesilmiş olarak çıktı
Anahtar Kelimeler:
patlama yangın Kanada

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisinin kocasına yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Sevgilisinin kocasına yakalanınca yarı çıplak kaçtı

İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...

İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 3’ü ağır 9 yaralı...

İlginç bağış yöntemi! At barınağı için soyunuyor

İlginç bağış yöntemi! At barınağı için soyunuyor

Bikini altı küçük geldi! Paylaşımı gündem oldu: “Yeterliyim”

Bikini altı küçük geldi! Paylaşımı gündem oldu: “Yeterliyim”

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.