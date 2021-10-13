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Sevcan Orhan: Müzisyenin halinden müzisyen anlar

13.10.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevcan Orhan sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edile 'Yaza Veda Konserleri' kapsamında sahne aldı.

Sevcan Orhan: Müzisyenin halinden müzisyen anlar

Sevcan Orhan sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edile 'Yaza Veda Konserleri' kapsamında sahne aldı.

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Bülent Ersoy'un orkestrasının KKTC'de sahte PCR yüzünden 1 ay hapis cezası almasıyla ilgili konuşan Orhan, "Kıbrıs'ta yaşadıkları olay bizleri de ziyadesiyle üzdü.

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Hiç yaşanmaması gereken bir hadiseydi. Bence bu yaşananlardan herkes alması gereken dersleri almıştır.

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Bizlerse müzisyen kardeşlerimizin bir an önce işlerine ve aileleri kavuşmalarını arzu ediyoruz. Müzisyenin halinden müzisyen anlar" dedi.

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Sevcan Orhan
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