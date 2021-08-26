Sevda Erginci Elkızı'ndaki rol arkadaşı İsmail Ege Şaşmaz'la pozunu paylaştı

Elkızı dizisinde Ezo isimli bir karaktere hayat veren Sevda Erginci sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. İsmail Ege Şaşmaz ile başrolde olan Erginci paylaşımıyla hayranlarını mest etti. Sevda Erginci Şaşmaz ile verdikleri poza "Hazırsanız başlıyoruz" notunu düştü.

Erginci'nin paylaşımı 45 dakikada 55 bine yakın beğeni aldı.

Çok yakında FOX’ta ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Elkızı, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor. Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide güçlü bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

ELKIZI OYUNCULARı

Elkızı'nın oyuncu kadrosu şöyle: Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper.



