Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sevda Erginci evli mi?

Osmanlı’yı anlatan ‘Veda’ filminde de kendisine yer bulan Sevda Erginci, Karagül gibi önemli projede de oynadı. 2015 yapımı Türkan Şoray’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Uzaklarda Arama filminde de oynayan Sevda Erginci, burada Fırat Tanış ve Eşref Kolçak gibi isimlerle birlikte oynama fırsatı elde etti. Bir ara Yılmaz Kunt’la sevgili olan ünlü oyuncu, ‘’Evlenecekler’’ iddialarının çıkmasına rağmen yakışıklı isimden ayrılma kararı almıştı…

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993’te İstanbul'da doğan Sevda Erginci’nin annesi ve babası, ünlü oyuncu henüz 4 yaşındayken boşandı. 15 yaşında oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk karşılaşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” adındaki oyunla oldu.

1,5 sene oyunculuk eğitimi alan Sevda Erginci, 2012’de “Koyu Kırmızı” adındaki dizide Ozan Güven ve Özgü Namal ile beraber başrol oynayarak Ayşe karakterine hayat verdi. 2012 yılında Fahriye Evcen ile Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı Osmanlı Devlet’inin son zamanlarını konu eden “Veda ” dizisinde Lamia karakterine hayat veren Sevda Erginci, 2013 – 2014 yıllarında Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Karagül” dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı.