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Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sevda Erginci evli mi?

29.03.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşlarda oyunculuk ve tiyatroya ilgi duyan Sevda Erginci, Paki ve Sevgi Çiçekleri adındaki oyunlar birlikte tiyatroya başladı. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi alan Sevda Erginci, Ozan Güven ve Özgü Namal’la birlikte Koyu Kırmızı dizisinde başrol oynadı.

Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sevda Erginci evli mi?

Osmanlı’yı anlatan ‘Veda’ filminde de kendisine yer bulan Sevda Erginci, Karagül gibi önemli projede de oynadı. 2015 yapımı Türkan Şoray’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Uzaklarda Arama filminde de oynayan Sevda Erginci, burada Fırat Tanış ve Eşref Kolçak gibi isimlerle birlikte oynama fırsatı elde etti. Bir ara Yılmaz Kunt’la sevgili olan ünlü oyuncu, ‘’Evlenecekler’’ iddialarının çıkmasına rağmen yakışıklı isimden ayrılma kararı almıştı…

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993’te İstanbul'da doğan Sevda Erginci’nin annesi ve babası, ünlü oyuncu henüz 4 yaşındayken boşandı. 15 yaşında oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk karşılaşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” adındaki oyunla oldu.

1,5 sene oyunculuk eğitimi alan Sevda Erginci, 2012’de “Koyu Kırmızı” adındaki dizide Ozan Güven ve Özgü Namal ile beraber başrol oynayarak Ayşe karakterine hayat verdi. 2012 yılında Fahriye Evcen ile Mehmet Aslantuğ’un başrollerinde yer aldığı Osmanlı Devlet’inin son zamanlarını konu eden “Veda ” dizisinde Lamia karakterine hayat veren Sevda Erginci, 2013 – 2014 yıllarında Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Karagül” dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı.

Sevda Erginci, burada Saruhan Hünel, Ece Uslu, Mesut Akusta, Şerif Sezer, Mert Yazıcıoğlu, Özlem Conker, Bülent Polat ile beraber oynadı.

Sevda Erginci kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sevda Erginci evli mi?

2015’te Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosu Onur Ünlü tarafından yazılan ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği ve Türkan Şoray’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu “Uzaklarda Arama” filminde de oynayan Sevda Erginci, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Suna Selen, Elif Atakan, Mehtap Bayri, Sercan Badur gibi oyuncularla birlikte oynama fırsatı elde etti.

SEVDA ERGİNCİ'NİN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)
2015 – Uzaklarda Arama (sinema)
2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)
2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

SEVDA ERGİNCİ EVLİ Mİ?

Bir ara evlenecekleri beklenen ve ayrı eve çıkma planları yapan Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt 2019’da ayrılmıştı. Sevda Erginci, evli değil…

Geçtiğimiz aylarda Snob Magazin'in özel haberine göre; başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Hatice Şendil gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer'i canlandıran Ekin Koç ile dini nikahlı eşi Turna Hatun'a hayat veren Sevda Erginci'nin katıldıkları bir programda birbirlerine bakışları olay olmuştu.

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Sevda Erginci Türkan Şoray
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