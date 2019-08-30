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Sevdim Seni Bir Kere ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 30.08.2019 01:50 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni günlük dizisi Sevdim Seni Bir Kere'nin yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Focus Film’in üstlendiği diziye, ekranların ve tiyatromuzun başarılı oyuncuları eşlik ediyor. Peki Sevdim Seni Bir Kere ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sevdim Seni Bir Kere 1. bölümden ilk fragman.

Star TV'de Eylül sezonunda yeni bir günlük dizi başlıyor. Sevdim Seni Bir Kere isimli günlük dizi, Star'ın gündüz kuşağında hafta içi her gün ekrana gelecek. Sevdim Seni Bir Kere, 9 Eylül Pazartesi 17.00'da Star ekranlarında olacak.

SEVDİM SENİ BİR KERE GENEL KONUSU NEDİR?
İzmir’den Ankara’ya üniversite okumaya gelen Aslım, daha ilk günden Ozan ile takışır. Ozan, asi ve öfkeli bir gençtir. Tecrübesiz ama inatçı Aslım ile aşkları ise bir o kadar fırtınalı ve tutkulu olur.

Gençlerimiz sadece aşkları ile sınanmaz. Onların karşılaşması aileler arasında yıllar önce kapatılan defterleri de açar.

Hırs, kibir, fedakarlık, sosyo ekonomik farklar, yalanlar ve geçmişten gelen sırlar hem iki gencin hem de ailelerin hayatlarını alt üst edecek, küllenen, üstü kapanan gerçekler birer birer ortaya çıkacak ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Hafta içi her gün ekrana gelecek dizinin başrollerinde;Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Volkan Murat Benli, Didem Aygün, İrfan Kılınç, Nur Yazar, Nevzat Can Rüzgar, Şifanur Gül, Berk Bakioğlu, Sevgi Temel, Yağmur Ilgım Öztekin, Tuana Tuzman, Zeynep Şirin Giobbi, Zafer Güllü, Önder Atakanlı, Pervin Balcı gibi isimler yer alıyor.

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