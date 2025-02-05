Sevgililer Günü için lüks teklifler resmen yağdı! Yapay zeka fenomeni ilgi çekti: "Gerçek bile değil"

MYNET|DIŞ HABERLER Yapay zeka giderek geliştikçe, bir videonun veya fotoğrafın gerçek olup olmadığını söylemek zorlaşabiliyor. Yapay zeka fenomeni Aika Kittie'nin Instagram'da 100 binden fazla takipçisi var ve Fanvue adlı abonelik hizmeti aracılığıyla ayda 5 bin sterlinin (yaklaşık 225 bin 57 TL) üzerinde para kazanıyor.

500'DEN FAZLA TEKLİF GELDİ

Sevgililer Günü yaklaşırken, dijital karakter Kittie'nin yaratıcısı, kendisiyle vakit geçirmek isteyen insanlardan 500'den fazla teklif aldı. Bu teklifler arasında lüks alışverişten lüks yemeklere ve hatta Paris'e seyahate kadar her şey yer alıyor.

Kittie'nin yaratıcısı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Geçmişte Aika, Dubai'ye özel bir jetle uçma teklifleri ve sayısız başka tatil daveti aldı. Dijital yolculuğunu paylaşarak Fanvue ve Instagram gibi platformlarda o kadar sadık bir hayran kitlesi oluşturdu ki birçok hayran onunla tanışmak istiyor" dedi.