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  4. Doktorları şaşırtan röntgen! Aylarca kapalı olan odada kaldı... Sonuçlarına kendisi bile inanamadı

Doktorları şaşırtan röntgen! Aylarca kapalı olan odada kaldı... Sonuçlarına kendisi bile inanamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
31.01.2025 07:39
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Tayland'ın Bangkok şehrinde yaşayan 88 yaşındaki bir kadın ateş, öksürük ve yorgunluk belirtileriyle hastaneye geldi. Dr. Manoon Leechawengwong tarafından havalandırma deliklerindeki mikroplardan kaynaklandığı düşünülen "akciğer enfeksiyonu" teşhisi konuldu. 88 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın aylardır kapalı olan bir odada kaldıktan sonra hastalandığı belirtilirken şaşırtan röntgen sonuçları da Facebook'tan paylaşıldı.

Doktorları şaşırtan röntgen! Aylarca kapalı olan odada kaldı... Sonuçlarına kendisi bile inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinde solunum sistemi uzmanı olarak görev yapan Dr. Manoon Leechawengwong, 88 yaşındaki bir kadının akciğer enfeksiyonu vakasını anlattı. Aylardır kapalı duran ve kullanılmayan bir odada sadece birkaç gün kalan 88 yaşındaki kadının hastalanması vakanın temelini oluşturdu.

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK VE ATEŞ

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Tedaviye alınmadan ve röntgen çekilmeden önce, ateş, öksürük ve balgamla kendini hasta hissetmeye başladı. Sol akciğerde nekroz vardı. Doktorlar akciğerlerinde bakteriyel enfeksiyon olduğu sonucuna vardılar. Bu durumun klima mikroplarından kaynaklanabileceği sonucuna vardılar. Doktorlar tanı olarak ise, "zatürreye neden olan Legionella pneumophila bakterisiyle enfeksiyon" ifadelerini kullandı.

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Aylardır kapalı olan odada kaldıktan 2 gün sonra ateşinin çıkmaya başladığını söyleyen 88 yaşındaki hasta, "İki gün sonra ateşim çıkmaya başladı. İlk başta berrak bir balgamım vardı. Daha sonra daha fazla balgamım oldu, yorgundum, burun akıntım yoktu, boğaz ağrım yoktu, baş ağrım yoktu, vücudumda ağrılar yoktu. Tedavi için Pak Chong yakınlarındaki bir hastaneye gittim. Göğüs röntgeni çektiler. Sol alt tarafta bir anormallik bulundu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bangkok Tayland röntgen hasta
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