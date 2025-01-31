Göz rengini tamamen değiştirmek için göz başına 6 bin dolar (215 bin TL) istedi! "Herhangi bir korku filminden daha korkunç"

MYNET|DIŞ HABERLER Hastalarının göz rengini tamamen ve kalıcı bir şekilde değiştirdiği prosedürü sayesinde sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Dr. Brian Boxer Wachler, işlemi gözler için yapılan bir estetik ameliyat olarak açıkladı. İnsanların isteklerini yerine getirmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Dr. Wachler, "İnsanlar meme büyütme, yüz germe ve botoks yaptırmayı seçiyorsa, neden göz renklerini de değiştirmesinler? Eğer bazı insanların hayali buysa ben de gerçekleştiriyorum" dedi.

UCUZ BİR İŞLEM DEĞİL

İsteğe bağlı kozmetik cerrahinin maliyeti göz başına 6 bin dolar. İki gözün renginin değişmesiyle birlikte toplam maliyet 12 bin dolar. Renk seçenekleri arasında zümrüt yeşili, çam yeşili, riviera mavisi ve Paris mavisi yer alıyor ancak en popüler renkler bal altını, çelik grisi ve zeytin yeşili.

"İNANILMAZ DERECE MUTLU OLUYORLAR"

Los Angeles'ta yaşayan doktor bu yöntemin sonrasında hastalarının sonucu gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İşlemden sonra hastalarım hayrete düşüyor. İnanılmaz derecede mutlu oluyorlar, bazen sevinç gözyaşları döküyorlar. Genel olarak güvenlik bir işlem. Bazen kaşıntı veya ışık hassasiyeti olur, ancak bu geçicidir. Renk değişimi 20 dakika sürüyor. Gözün tamamen iyileşmesi ise 1 günü alıyor" dedi.

10.9.2 MİLYON İZLENDİ

Dr. Wachler TikTok'ta 9.2 milyon izlenen gönderisinde göz bebeklerinin renginin değiştiğini gören insanların tepkilerini paylaştı. Çoğunun mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü. Ancak sosyal medya kullanıcıları işleme tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kendimden nefret etsem bile böyle bir şey yapmam" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Göz rengim kendimde değiştireceğim son şey olurdu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Herhangi bir korku filminden daha korkunç" dedi.

KORNEAYA PİGMENT ENJEKTE EDİLİYOR

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'ne göre , keratopigmentasyon adı verilen cerrahi işlemde, korneaya pigment enjekte edilerek göz rengi değiştiriliyor. Göz dövmesi olarak da adlandırılan bu işlem, korneanın rengini kalıcı olarak şeffaftan opak hale getirip, içindeki doğal iris rengini örtmek için yapılır.

İşlem, korneada dairesel şekilli bir tünel oluşturmak için "gelişmiş bir lazer" kullanarak başlatır. Daha sonra, tünel tarafından oluşturulan kanalın dış çapını, daha doğal bir görünüm için korneanın doğal kenarıyla eşleşecek şekilde genişletmek için özel yapım aletler kullanır. Son olarak, göz rengini değiştirmek için kanallara mürekkep enjekte eder.