MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Sevgilinle nasıl öpüşeceksin?" diye sorulmuştu! Kadir Ezildi evlilik kararı aldı...

"Sevgilinle nasıl öpüşeceksin?" diye sorulmuştu! Kadir Ezildi evlilik kararı aldı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"En Hamarat Benim” isimli programda sunucu olan ve temizlik hastalığıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi evlilik kararı aldı. Kadir Ezildi sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti.

"Sevgilinle nasıl öpüşeceksin?" diye sorulmuştu! Kadir Ezildi evlilik kararı aldı...

"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi son olarak özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Hülya Avşar Kadir Ezildi'ye 'Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?' diye sormuştu.

uyı

Kadir Ezildi ise "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" demişti.

Ekran görüntüsü 2024-07-04 075818

AİLE İLE TANIŞMAYA GİTTİ

Ezildi aşk yaşadığı sevgisiliyle evlilik kararı aldı. Mynet'in haberine göre; annesi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla müstakbel eşinin ailesiyle tanışmaya giden sunucu özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ssa

Ezildi’nin Gamze olduğu öğrenilen kız arkadaşıyla yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.

YUIY
Kadir Ezildi'nin kız arkadaşının adı ise Eda Özkorucuklu...

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tomar tomar para saçtı! O hareket tepki çektiTomar tomar para saçtı! O hareket tepki çekti
Eski eş "Boşanmayı ben istemedim" dedi! Güldür Güldür'ün oyuncusu sinirlendiEski eş "Boşanmayı ben istemedim" dedi! Güldür Güldür'ün oyuncusu sinirlendi
Şezlongta samimi görüntülendiği Kızılcık Şerbeti oyuncusuna sert çıktı! "Hoş olmayan şeyler..."Şezlongta samimi görüntülendiği Kızılcık Şerbeti oyuncusuna sert çıktı! "Hoş olmayan şeyler..."
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
En Çok Okunan Haberler
Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında!

Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında!

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

İstanbullular dikkat! Bugün başladı, yoğunluk var

İstanbullular dikkat! Bugün başladı, yoğunluk var

Şezlongta samimi görüntülendiği Kızılcık Şerbeti oyuncusuna sert çıktı! "Hoş olmayan şeyler..."

Şezlongta samimi görüntülendiği Kızılcık Şerbeti oyuncusuna sert çıktı! "Hoş olmayan şeyler..."

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.