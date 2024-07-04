"Sevgilinle nasıl öpüşeceksin?" diye sorulmuştu! Kadir Ezildi evlilik kararı aldı...

"En Hamarat Benim” isimli gündüz kuşağı programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi son olarak özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Hülya Avşar Kadir Ezildi'ye 'Bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor. Ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın?' diye sormuştu.

Kadir Ezildi ise "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey" demişti.

AİLE İLE TANIŞMAYA GİTTİ

Ezildi aşk yaşadığı sevgisiliyle evlilik kararı aldı. Mynet'in haberine göre; annesi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla müstakbel eşinin ailesiyle tanışmaya giden sunucu özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ezildi’nin Gamze olduğu öğrenilen kız arkadaşıyla yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.



Kadir Ezildi'nin kız arkadaşının adı ise Eda Özkorucuklu...







