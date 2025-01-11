Sevgilisi tarafından terk edildikten sonra dava açtı! Sosyal medyada 5 milyon izlendi: "Seni anlıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan Yael Villarreal isimli sosyal medya fenomeni, kendisini terk eden sevgilisini mahkemeye verdiğini açıkladı. Eski sevgilisinin birlikte oldukları dönemde fotoğrafçılık işi için kredi kartıyla bir fotoğraf makinesi aldığını söyleyen Villarreal, geri ödeme sözü vermesine rağmen herhangi bir ödeme yapmaması üzerine mahkemeye başvurdu.

"TEK İSTEDİĞİM PARAMI GERİ ALMAK"

Ayrılık sonrasında eski sevgilisinin makinenin kendisine hediye edildiğini söylediğini ifade eden Villarrea, "Kamerayı ona hediye olarak verdiğimi iddia ediyor, bu bir yalan. Ben sorun aramıyorum, çözüm arıyorum. Ondan, annesinden veya babasından herhangi bir yanıt gelmeyince mahkemeye başvurdum. Tek istediğim paramı geri almak. Bu noktada bana ödeme yapmasını beklemiyorum" dedi.

İnternette çok sayıda kişi Villarreal'in paylaşımını destekleyen yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Seni çok iyi anlıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mesajlarınızda gerçekten çok naziktiniz, umarım paranızı geri alırsınız" yorumunu yaptı.