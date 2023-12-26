Sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Dubai'ye giden Melisa Aslı Pamuk başını örtüp poz verdi! O karelere yorum yağdı

Fransa'nın Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un birlikte yaşadığı evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı.

Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı 'Kadınlara Mahsus'un geçtiğimiz haftaki galasına, yeni pasaportu henüz çıkmadığı için katılamamıştı.

Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.

Melisa Aslı Pamuk'un beyazlar içindeki hali çok beğenildi. Başını örtüp poz veren güzel oyuncuya; 'Her halin çok güzel', 'Büyüleyici', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.







