MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Dubai'ye giden Melisa Aslı Pamuk başını örtüp poz verdi! O karelere yorum yağdı

Sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Dubai'ye giden Melisa Aslı Pamuk başını örtüp poz verdi! O karelere yorum yağdı

26.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ünlü çiftin Dubai pozları sosyal medyayı salladı.

Fransa'nın Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un birlikte yaşadığı evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı.

Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı 'Kadınlara Mahsus'un geçtiğimiz haftaki galasına, yeni pasaportu henüz çıkmadığı için katılamamıştı.

Melisa Aslı Pamuk 1

Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.

Melisa Aslı Pamuk 2

Melisa Aslı Pamuk'un beyazlar içindeki hali çok beğenildi. Başını örtüp poz veren güzel oyuncuya; 'Her halin çok güzel', 'Büyüleyici', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Aslı Pamuk 3

Melisa Aslı Pamuk 4

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandıAyşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Darülaceze çekimleri iptal edilmişti! Yapımcısı ödedikleri kirayı açıklayarak isyan ettiDarülaceze çekimleri iptal edilmişti! Yapımcısı ödedikleri kirayı açıklayarak isyan etti
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Saten elbisesiyle poz verdiDünyanın en seksi kadını seçilmişti! Saten elbisesiyle poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Milyonların beklediği tarih! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Milyonların beklediği tarih! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı!

Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı!

"Allah yürü ya kulum sadece Acun'a mı dedi!" diyerek servetini açıkladı

"Allah yürü ya kulum sadece Acun'a mı dedi!" diyerek servetini açıkladı

Terim'i Panathinaikos'da eski bir Fenerbahçeli karşılayacak!

Terim'i Panathinaikos'da eski bir Fenerbahçeli karşılayacak!

Şehirden doğanın içine kaçtı! 150 bin TL'den fazla ödedi ama tuvalete bile giremiyor... İşte kutu gibi evi

Şehirden doğanın içine kaçtı! 150 bin TL'den fazla ödedi ama tuvalete bile giremiyor... İşte kutu gibi evi

Asgari ücrette 'sürpriz', emekli maaşında 'yüzde 100' çıkışı...

Asgari ücrette 'sürpriz', emekli maaşında 'yüzde 100' çıkışı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.