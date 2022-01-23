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Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla yakalandı

23.01.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeci Erkan Şen ile ilişkisini noktalayan Merve Boluğur, Arnavutköy'de bir restoranda şarkıcı Emre Kaya ile görüntülerindi. Flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşayan ikili, birbirlerine bakıp gülmeye başladı.

Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur genç şarkıcıyla yakalandı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları yapan Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Geçmişte "Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" diyerek dikkat çeken Merve Boluğur'un bu ilişkisi de kısa sürdü. Erkan Şen'in yakın çevresine, "Ayrıldık. Biten bir ilişkinin ardından konuşmak doğru değil" dediği öğrenildi.

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ŞARKICI EMRE KAYA İLE YAKALANDI

Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, önceki akşam şarkıcı Emre Kaya ile Arnavutköy'de bir restoranda balık yerken görüntülendi. Flaşların patlaması ile şok yaşayan ikili, ardından birbirine bakıp gülmeye başladı.
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KAFALARI KARIŞTIRDI

Merve Boluğur'un, işletmeci Erkan Şen'den ayrıldıktan hemen sonra Emre Kaya ile görüntülenmesi kafaları karıştırdı. Kaya ve Boluğur'un 3 ay önce de Emirgan'da bir mekanda eğlendikleri iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
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