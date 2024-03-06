Sevgilisine iş verdiği iddia edilmişti! Yolsuzluk iddialarının gölgesindeki başbakan telefon görüşmelerinin ifşa edilmesinden sonra istifa etti

Peru'da Başbakan Alberto Otarola'nın telefon görüşmelerinin ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk iddialarıyla ön soruşturma başlatıldı. Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayarak kesinlikle yolsuzluk iddialarını kabul etmediğini söyleyen Otarola, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok. Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" dedi.

SEVGİLİSİNE İŞ VERDİĞİ SÖYLENDİ

Yerel medyada yer alan haberlerde Otarola'nın aşk yaşadığı bir kadına hükümette iş verdiği iddia edildi. Haberlerde Otarola ve sevgilisi olduğunu iddia edilen kadınla yaptığı telefon konuşmalarının ses kayıtları yayınlandı. Ses kayıtlarından birinde Başbakan Otarola, "Anlat bana sevgilim, sonra konuşabiliriz. Biliyorsun bu tür şeyler rahatsız edici ve acı verici fakat bunu bil ki seni seviyorum" derken duyuluyor.

Otarola, ses kayıtlarının manipüle edildiğini ve gerçeği yansıtmadığını söyleyerek 2021 yılında görevde olmadığını belirterek kendisini savundu.