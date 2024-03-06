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    4. Sevgilisine iş verdiği iddia edilmişti! Yolsuzluk iddialarının gölgesindeki başbakan telefon görüşmelerinin ifşa edilmesinden sonra istifa etti

    Sevgilisine iş verdiği iddia edilmişti! Yolsuzluk iddialarının gölgesindeki başbakan telefon görüşmelerinin ifşa edilmesinden sonra istifa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 08:36
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    Peru'da Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Alberto Otarola basına yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti. Yolsuzluk iddialarının gölgesinde evli ve 5 çocuk babası olan Otarola hakkında yasak aşk söylentileri de gündeme geldi.

    Peru'da Başbakan Alberto Otarola'nın telefon görüşmelerinin ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk iddialarıyla ön soruşturma başlatıldı. Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayarak kesinlikle yolsuzluk iddialarını kabul etmediğini söyleyen Otarola, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok. Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" dedi.

    SEVGİLİSİNE İŞ VERDİĞİ SÖYLENDİ

    Yerel medyada yer alan haberlerde Otarola'nın aşk yaşadığı bir kadına hükümette iş verdiği iddia edildi. Haberlerde Otarola ve sevgilisi olduğunu iddia edilen kadınla yaptığı telefon konuşmalarının ses kayıtları yayınlandı. Ses kayıtlarından birinde Başbakan Otarola, "Anlat bana sevgilim, sonra konuşabiliriz. Biliyorsun bu tür şeyler rahatsız edici ve acı verici fakat bunu bil ki seni seviyorum" derken duyuluyor.

    Otarola, ses kayıtlarının manipüle edildiğini ve gerçeği yansıtmadığını söyleyerek 2021 yılında görevde olmadığını belirterek kendisini savundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Başbakan Peru
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