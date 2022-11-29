Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için yola çıktı! Ailesi gelenin bir seks bebeği olduğundan habersizdi

Sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için yola çıktı! Ailesi gelenin bir seks bebeği olduğundan habersizdi

29.11.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşayan Ron, yıkıcı bir ayrılıktan ve herhangi bir fiziksel ilişki olmadan geçen birkaç yılın ardından, kendisi için bir şeyler yapmaya karar verdi. Bir seks bebeği satın alan ve bu sayede hayatını yoluna koyan Ron, bu deneyimin ardından hayatında değişenleri ve seks bebeğiyle olan ilişkisini anlattı.

Sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için yola çıktı! Ailesi gelenin bir seks bebeği olduğundan habersizdi

Rod'un yaşadığı ayrılığın ardından birkaç yıl süreyle hiçbir fiziksel bir ilişkisi olmamıştı. Rod, cinsel uyarım araçları aramak için internette arama yapmaya başladı ve bir seks bebği satın almaya karar verdi. Karina isimli bir bebek satın alan adam, onunla yaşadığı deneyimin resmen hayatını değiştirdiğini iddia etti.

ALIŞMALARI ZOR OLDU

1_Screenshot-2022-11-28-082042jp

"Oyuncak bebek benim sentetik fiziksel arkadaşım oldu. Eğlenceli bir deneyim olacağını düşündüm ve beni yalnızlığımdan uzaklaştıracak bir hobiye ihtiyacım vardı." diye anlatan Rod, bebeği Karina ile iletişimini o kadar ilerletti ki geçtiğimiz Noel'de onu ailesiyle tanıştırmak için yola çıktı. Rod, Karina'yı sıradan bir insan olarak görse de annesinin onun varlığına alışması için biraz zamana ihtiyacı olduğu aşikardı.

BİR BEBEK DAHA ALDI

3

Rod, Karina'yı öyle çok sevdi ki ikinci bir bebek daha satın aldı. Zamanının büyük kısmını da bebeklerini giydirip süsleyerek ve onların fotoğraflarını çekerek geçirmeye başladı.

290377740_1182776252506775_3266043861381764493_n

Ayrıca, bebekleriyle olan ilişkisinin aslında insan becerilerini de geliştirdiğini ve daha fazla arkadaş edinmesine olanak tanıdığını iddia etti.

ŞİMDİ NİŞANLI

313851028_1466386770513822_599929967534622035_n

Pandemi sürecinde Rod, Vietnam'da yaşayan bir kadınla çevrimiçi sohbet etmeye başladı. İlişkileri o zamandan beri güzel gidiyor ve iddiaya göre yakın zamanda nişanlandılar.

317389203_1172115510069627_964497864489256420_n

Hayatındaki diğer iki kadınla ilgili ilk konuşma kolay olmasa da Rod, nişanlısının ona karşı anlayışlı olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir

Şoke eden açıklama! Sevgilisinin seks bebeğine benzemek için...

Şoke eden açıklama! Sevgilisinin seks bebeğine benzemek için...

 Aradığı aşkı şişme bebekte buldu! “10 yıllık bekarlığımın...”

Aradığı aşkı şişme bebekte buldu! “10 yıllık bekarlığımın...”

 Merakına yenik düştü! Kapının ardındaki seks bebeği zindanı...

Merakına yenik düştü! Kapının ardındaki seks bebeği zindanı...

 Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...Aşka geldi! Cesur mayosuyla kocasının kucağına oturup...
İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”
Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdiMilyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik seks oyuncağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

İç çamaşırıyla cesur pozunu paylaştı! “Herkes mükemmel”

Paylaşımı şaşırttı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Paylaşımı şaşırttı! Nasihat vermeyi ihmal etmedi

Hapis cezası! Öyle bir yerde oynadı ki...

Hapis cezası! Öyle bir yerde oynadı ki...

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Yardım için el salladı! 24 saat suda kurtarılmayı bekledi

Yardım için el salladı! 24 saat suda kurtarılmayı bekledi

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.