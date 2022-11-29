Sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için yola çıktı! Ailesi gelenin bir seks bebeği olduğundan habersizdi

Rod'un yaşadığı ayrılığın ardından birkaç yıl süreyle hiçbir fiziksel bir ilişkisi olmamıştı. Rod, cinsel uyarım araçları aramak için internette arama yapmaya başladı ve bir seks bebği satın almaya karar verdi. Karina isimli bir bebek satın alan adam, onunla yaşadığı deneyimin resmen hayatını değiştirdiğini iddia etti.

ALIŞMALARI ZOR OLDU

"Oyuncak bebek benim sentetik fiziksel arkadaşım oldu. Eğlenceli bir deneyim olacağını düşündüm ve beni yalnızlığımdan uzaklaştıracak bir hobiye ihtiyacım vardı." diye anlatan Rod, bebeği Karina ile iletişimini o kadar ilerletti ki geçtiğimiz Noel'de onu ailesiyle tanıştırmak için yola çıktı. Rod, Karina'yı sıradan bir insan olarak görse de annesinin onun varlığına alışması için biraz zamana ihtiyacı olduğu aşikardı.

BİR BEBEK DAHA ALDI

Rod, Karina'yı öyle çok sevdi ki ikinci bir bebek daha satın aldı. Zamanının büyük kısmını da bebeklerini giydirip süsleyerek ve onların fotoğraflarını çekerek geçirmeye başladı.

Ayrıca, bebekleriyle olan ilişkisinin aslında insan becerilerini de geliştirdiğini ve daha fazla arkadaş edinmesine olanak tanıdığını iddia etti.

ŞİMDİ NİŞANLI

Pandemi sürecinde Rod, Vietnam'da yaşayan bir kadınla çevrimiçi sohbet etmeye başladı. İlişkileri o zamandan beri güzel gidiyor ve iddiaya göre yakın zamanda nişanlandılar.

Hayatındaki diğer iki kadınla ilgili ilk konuşma kolay olmasa da Rod, nişanlısının ona karşı anlayışlı olduğunu söyledi.