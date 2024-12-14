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  4. Sevgilisinin 2 yaşındaki kızını gözünü kırpmadan öldürdü! Cansız bedenini bebek arabasına koyup 3 gün boyunca gezdirdi

Sevgilisinin 2 yaşındaki kızını gözünü kırpmadan öldürdü! Cansız bedenini bebek arabasına koyup 3 gün boyunca gezdirdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.12.2024 13:41
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Birleşik Krallık'ın Bedfordshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Scott Jeff, sevgilisinin 2 yaşındaki kızını öldürüp cesedini önce banyoda sakladı. Ardından ise çevresindekilere kızın yaşadığına inandırmak için cansız bedenini bebek arabasına koyarak 3 gün boyunca gezdirdi. Jeff, en az 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sevgilisinin 2 yaşındaki kızını gözünü kırpmadan öldürdü! Cansız bedenini bebek arabasına koyup 3 gün boyunca gezdirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Bedfordshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Scott Jeff, 24 yaşındaki sevgilisi Chelsea Gleason-Mitchell'in 2 yaşındaki kızı Isabella Jonas-Wheildon'u canice öldürdü. Jeff 2 yaşındaki küçük kızın bacaklarının arasına büyük bir güçle bastırarak pelvis kemiklerinin kırılmasıyla hayatını kaybetmesine neden oldu. Kızın cesedi dört gün sonra Ipswich'teki Sidegate Lane'de bulunan geçici bir konut biriminin banyosunda kilitli halde bulundu.

MAĞAZA MAĞAZA GEZERKEN YANLARINDA GEZDİRMİŞLER

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Mahkemede yapılan açıklamada anne Chelsea Gleason-Mitchell ve sevgilisi yaşındaki Scott Jeff'in alışveriş için mağaza mağaza gezerken 2 yaşındaki küçük kızın cansız bedenini bebek arabasına koyarak yanlarında gezdirdiği ve daha sonra Ipswich'ten kaçtıkları ifade edildi. Anne Mitchell, Isabella'nın ölümüne sebep olduğu veya izin verdiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Isabella'nın babası Thomas Wheildon mahkemeye verdiği ifadesinde, "Isabella hayatıma kattığım en harika şeydi. O benim bir uzantımdı ve onu her gün özlüyorum. O öldüğünde benim bir parçam öldü ve tüm dünyam başıma yıkıldı. Beni tamamen değiştirdi. Isabella her bakımdan mükemmeldi ve çok umut dolu bir hayatı vardı ama şimdi onun için kurduğum tüm hayaller asla gerçekleşmeyecek" dedi.

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Birleşik Krallık
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