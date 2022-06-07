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Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

07.06.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta “inkedhaley” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı sevgilisinin evli olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Adamın evliliğini kendisinden sakladığını söyleyen Haley, sevgilisinin karısına durumu anlattığında ise karşılaştığı tepkinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Haley ismindeki bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kısa sürede popüler olmayı başardı. Arkadaşlık uygulaması üzerinden Peter ismindeki bir adamla tanıştığından söz eden Haley, zaman içinde yakınlaştıklarını anlattı. Peter’in evine gittiğinde cinsel ilişkinin yaşadığını belirten Haley, “Her şey yolundaydı. Banyoyu kullanmak istediğimi söylediğimde küçük bir tereddüt yaşadı. Banyoya girdim ve etrafa baktığımda havluyla örtülü bir raf gördüm. Etrafa bakınmaya devam ettiğimde diş fırçası tutucusunda iki tane diş fırçası vardı, biri pembeydi” dedi.

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“KARISINDAN KORKUYORDU”

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Banyodan çıktıktan sonra sevgilisiyle yüzleştiğini ifade eden Haley, “Sonra dışarı çıktığımda, 'Sana bir sorum var, bir ilişkin var mı?' dedim. 'Evet, üzgünüm, sana söylemeliydim, ben evliyim' dedi. Çok kızdım. Eve gittiğimde karısına durumu anlatmamam için uzun bir mesaj attı. Karısından korkuyordu” diye konuştu.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmasından sonra birçok kişinin durumu Peter’in karısına anlatması gerektiğini söylemesi üzerine Haley, kadının evine gitti. İkili arasındaki diyalogları anlatan Haley, “Merhaba, çok üzgünüm, bu benim için biraz tuhaf. Aslında ben sadece seninle konuşmaya geliyorum ve benim adım Haley. Aslında geçen gece Peter adında biriyle buradaydım” diyerek söze başladığını anlattı. Kadının büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve bir anda fenalaştığını söyleyen Haley, ona intikam planı konusunda yardım edeceğine dair söz verdiğini belirtti.

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KULLANICILARDAN YARDIM İSTEDİ

Sosyal medyadaki paylaşımının popüler olmasından sonra Haley, Peter’in karısından buluşma için mesaj geldiğini belirtti. Aldatılan eşle ortak hareket etme konusunda emin olmadığını dile getiren Haley, takipçilerinin fikrini sormayı ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma
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