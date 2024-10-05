Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu! Savunması 'pes' dedirtti: "Çok sinirliydim"

MYNET|DIŞ HABERLER Kuzey İrlanda'nın Dungannon kentinde 35 yaşındaki Darryn John Armstrong isimli bir adam kız arkadaşının 2 ve 1 yaşlarındaki iki çocuğuna bakmak için evine gelmişti. Anneleri tarafından sevgilisine bırakılan çocuklar kabusu yaşadı. 2 yaşındaki Ali Jayden Doyle isimli kız çocuğu kafasına aldığı darbenin sonucunda hayatını kaybetti. Armstrong polise yaptığı ilk savunmasında küçük kızın kafasına 1 yaşındaki kardeşinin oyuncak attığını ve bu yüzden yaralandığını söyledi.

İTİRAF GELDİ

Mahkemede Armstrong Ali Jayden'ı kollarında tuttuğunu ve küçük kızı duvar fırlattığını itiraf etti. Küçük kız kafasını şömineye çarparak hayatını kaybetti. Armstrong olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu ve sinirlenerek öfkelendiğini söyledi. Cinayeti kabul eden Armstrong Mayıs ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.