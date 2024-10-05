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Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu! Savunması 'pes' dedirtti: "Çok sinirliydim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 09:12
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Kuzey İrlanda'nın Dungannon kentinde 35 yaşındaki Darryn John Armstrong, kız arkadaşının 2 yaşındaki kızı Ali Jayden Doyle ve 1 yaşındaki oğluna evinde bakıcılık yapıyordu. Uyuşuturucu maddenin etkisindeki 35 yaşındaki Darryn John Armstrong, 2 yaşındaki küçük kıza bir anda sinirlendi ve öfkesine engel olamayarak onu duvara fırlattı. Küçük kız hayatını kaybederken cani sevgili tutuklandı.

Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu! Savunması 'pes' dedirtti: "Çok sinirliydim"

MYNET|DIŞ HABERLER Kuzey İrlanda'nın Dungannon kentinde 35 yaşındaki Darryn John Armstrong isimli bir adam kız arkadaşının 2 ve 1 yaşlarındaki iki çocuğuna bakmak için evine gelmişti. Anneleri tarafından sevgilisine bırakılan çocuklar kabusu yaşadı. 2 yaşındaki Ali Jayden Doyle isimli kız çocuğu kafasına aldığı darbenin sonucunda hayatını kaybetti. Armstrong polise yaptığı ilk savunmasında küçük kızın kafasına 1 yaşındaki kardeşinin oyuncak attığını ve bu yüzden yaralandığını söyledi.

İTİRAF GELDİ

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Mahkemede Armstrong Ali Jayden'ı kollarında tuttuğunu ve küçük kızı duvar fırlattığını itiraf etti. Küçük kız kafasını şömineye çarparak hayatını kaybetti. Armstrong olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu ve sinirlenerek öfkelendiğini söyledi. Cinayeti kabul eden Armstrong Mayıs ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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