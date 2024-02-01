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    4. Sevgilisiyle birlikte iki çocuğunu pencereden aşağıya atarak öldürmüştü! 15. kattan gözü bile kırpmadan attı... Cezası kesinleşti

    Sevgilisiyle birlikte iki çocuğunu pencereden aşağıya atarak öldürmüştü! 15. kattan gözü bile kırpmadan attı... Cezası kesinleşti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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    Çinli bir çift, birlikte yeni bir aile kurabilmek için adamın önceki evliliğinden olan iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezalandırıldı. Çiftin 2020 yılında 15. katta bulunan evlerinin penceresinden Zhang Bo'nun önceki evliliğinden olan iki çocuğunu aşağıya attığı belirtildi.

    China Daily'nin haberine göre, Zhang Bo ve kız arkadaşı Ye Chengchen, Çin'in güneybatısındaki Chongqing'deki bir apartmanın 15. katında yaşıyordu. Bo'nun önceki evliliğinden iki yaşındaki kızı ve bir yaşındaki oğlu çiftle birlikte yaşıyordu. Çocukları engel olarak görerek sevgilisini onları öldürmek için ikna eden Chengchen, 15. kattan küçük çocukları aşağıya attı. Sevgilisiyle birlikte çocuklarının ölümüne imza atan baba Zhang Bo ve kız arkadaşı Ye Chengchen'in idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    YILLARCA DAVA DEVAM ETTİ

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    Bo ve Chengchen 2020 yılında, Bo'nun ilk evliliğinden olan çocuklarını öldürmekle suçlanmıştı. China Daily, ikilinin 2021'de ölüm cezasına çarptırıldığını ancak Zhang ve Ye için ikinci bir duruşmayla sonuçlanan uzun bir temyiz sürecinin ardından ancak bu hafta idam edildiklerini belirtiyor. İkilinin idam cezalarına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin idam
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