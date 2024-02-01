Sevgilisiyle birlikte iki çocuğunu pencereden aşağıya atarak öldürmüştü! 15. kattan gözü bile kırpmadan attı... Cezası kesinleşti

China Daily'nin haberine göre, Zhang Bo ve kız arkadaşı Ye Chengchen, Çin'in güneybatısındaki Chongqing'deki bir apartmanın 15. katında yaşıyordu. Bo'nun önceki evliliğinden iki yaşındaki kızı ve bir yaşındaki oğlu çiftle birlikte yaşıyordu. Çocukları engel olarak görerek sevgilisini onları öldürmek için ikna eden Chengchen, 15. kattan küçük çocukları aşağıya attı. Sevgilisiyle birlikte çocuklarının ölümüne imza atan baba Zhang Bo ve kız arkadaşı Ye Chengchen'in idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

YILLARCA DAVA DEVAM ETTİ

Bo ve Chengchen 2020 yılında, Bo'nun ilk evliliğinden olan çocuklarını öldürmekle suçlanmıştı. China Daily, ikilinin 2021'de ölüm cezasına çarptırıldığını ancak Zhang ve Ye için ikinci bir duruşmayla sonuçlanan uzun bir temyiz sürecinin ardından ancak bu hafta idam edildiklerini belirtiyor. İkilinin idam cezalarına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.