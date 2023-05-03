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  4. Sevgilisiyle yakalayınca ortalık karıştı! Aldatan koca kayınvalidesi ve karısından sokak ortasında dayak yedi

Sevgilisiyle yakalayınca ortalık karıştı! Aldatan koca kayınvalidesi ve karısından sokak ortasında dayak yedi

03.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir sokakta çekilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Sokak ortasında bir cep telefonu yardımıyla kaydedilen görüntülerde bir kadının aldatıldığını söyleyerek başka bir kadına saldırdığı anlar yer aldı. Aldatılan kadının annesinin de duruma dahil olmasıyla birlikte damat sokak ortasında adeta meydan dayağı yedi.

Sevgilisiyle yakalayınca ortalık karıştı! Aldatan koca kayınvalidesi ve karısından sokak ortasında dayak yedi

Hindistan’da yaşanan bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir adamın ihanetini yakalayan karısının ortalığı birbirine katmasının ardından olaylar kısa sürede büyüdü. Sokakta bulunan bir görgü tanığının cep telefonu kamerasına yakalanan görüntülerde bir kadının başka bir kadınla alışveriş yapan bir adamın yanına gelerek bağırmaya başladığı fark edildi.

BOŞANMA DAVASI AÇTIĞINI SÖYLEYEREK SAVUNDU

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Kocasının başka bir kadınla alışveriş yaptığını gören kadın duruma sert bir tepki gösterirken ikili arasında şiddetli bir tartışma başladı. Boşanma davası açtığını söyleyerek kendisini savunan adam bir yandan da kayınvalidesi ve eşinin kendisine attığı tokatlardan kurtulmaya çalıştı.

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Hindistan dayak ihanet

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