Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı

FOX TV'nin gençlik dizisi Darmaduman ile televizyon ekranlarına dönen Hafsanur Sancaktutan, pullu mini elbisesiyle Instagram'ı salladı. Güzel oyuncunun dekolteli paylaşımına beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Hafsanur Sancaktutan'a övgü dolu yorumlarda bulundu.

Başrollerini Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz gibi isimlerle paylaştığı Son Yaz dizisiyle iyi bir çıkış yakalayan Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus platformundan büyük bir teklif almıştı. İlk dijital projesi Dünyayla Benim Aramda'da rol alan yıldız, Buğra Gülsoy ile oynadığı sevişme sahneleriyle büyük ses getirdi. Dizideki mastürbasyon sahnesi hakkında konuşan Sancaktutan, ''Normal buluyorum. Sadece işimi yaptım'' demişti.

Hafsanur Sancaktutan şimdilerde Mert Yazıcıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora ile birlikte Darmaduman dizisinde rol alıyor. Dizinin diğer oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu, Necip Memilli ve Aslı Orcan gibi isimler de var.



