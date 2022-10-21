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  4. Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı

21.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cesur sahneleriyle konuşulan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Sancaktutan, ışıltılı mini elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı

FOX TV'nin gençlik dizisi Darmaduman ile televizyon ekranlarına dönen Hafsanur Sancaktutan, pullu mini elbisesiyle Instagram'ı salladı. Güzel oyuncunun dekolteli paylaşımına beğeni yağdı.

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan'dan dekolteli poz! Süper minisine yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Hafsanur Sancaktutan'a övgü dolu yorumlarda bulundu.

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan'dan dekolteli poz! Süper minisine yorum yağdı

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı

Başrollerini Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz gibi isimlerle paylaştığı Son Yaz dizisiyle iyi bir çıkış yakalayan Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus platformundan büyük bir teklif almıştı. İlk dijital projesi Dünyayla Benim Aramda'da rol alan yıldız, Buğra Gülsoy ile oynadığı sevişme sahneleriyle büyük ses getirdi. Dizideki mastürbasyon sahnesi hakkında konuşan Sancaktutan, ''Normal buluyorum. Sadece işimi yaptım'' demişti.

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı

Hafsanur Sancaktutan şimdilerde Mert Yazıcıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora ile birlikte Darmaduman dizisinde rol alıyor. Dizinin diğer oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu, Necip Memilli ve Aslı Orcan gibi isimler de var.

Sevişme sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan yine çok cesur! Dekoltesine yorum yağdı


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