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Şevki Yılmaz'dan Atatürk için skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı: 'Tutuklansın'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.02.2024 23:17 | Son Güncelleme:
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Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan skandal sözleri sosyal medyada infiale yol açtı. Kısa sürede 'ŞevkiYılmazTutuklansın' başlığı gündem oldu. Görüntülerde Halil Konakçı'nın olduğu da görüldü.

Şevki Yılmaz'dan Atatürk için skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı: 'Tutuklansın'

Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Osmanoğlu'nun İstanbul'daki nikah törenine katılmasıyla gündem olan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" tepkileri beraberinde getirmişti.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

Yılmaz'ın sosyal medya bir videosunda skandal sözler söylediği görüldü. Hedefine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alan Yılmaz'ın sözleri infiale yol açtı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada ise 'ŞevkiYılmazTutuklansın' başlığı gündem oldu. Görüntülerde Halil Konakçı'nın olduğu da görüldü.

İşte skandal o sözler:

"Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle Yarabbim. Ümmeti Muhammed-i başsız bırakanları kahr-ı perişan eyle Yarabbim. Devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, cumamızı pazara çevirenleri, hayatımızı mahvedenleri kahr-ı perişan eyle Yarabbim."


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Anahtar Kelimeler:
Şevki Yılmaz atatürk
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