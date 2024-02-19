Şevki Yılmaz'dan Atatürk için skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı: 'Tutuklansın'

Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Osmanoğlu'nun İstanbul'daki nikah törenine katılmasıyla gündem olan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" tepkileri beraberinde getirmişti.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

Yılmaz'ın sosyal medya bir videosunda skandal sözler söylediği görüldü. Hedefine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alan Yılmaz'ın sözleri infiale yol açtı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada ise 'ŞevkiYılmazTutuklansın' başlığı gündem oldu. Görüntülerde Halil Konakçı'nın olduğu da görüldü.

İşte skandal o sözler:

"Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle Yarabbim. Ümmeti Muhammed-i başsız bırakanları kahr-ı perişan eyle Yarabbim. Devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, cumamızı pazara çevirenleri, hayatımızı mahvedenleri kahr-ı perişan eyle Yarabbim."

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve beddua eden Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı’nın tutuklanması için sosyal medya ayağa kalktı. #ŞevkiYılmazTutuklansın etiketi ile gündemde. pic.twitter.com/Jvwm1w3mBG — Haber Report (@HaberReport) February 19, 2024







